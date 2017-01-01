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Konya SMMM Odası Başkanı Özselek: "İstikrar ve güven artacak"



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KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, referandumdan çıkan sonucun istikrar ve güveni artıracağını söyledi.

Seyit Faruk Özselek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de kapsayan anayasa değişikliği halk oylaması için sandığa gidenlerin yüzde 51,4'ünün "Evet" oyu kullandığını hatırlatarak, sonuçların ülkede istikrar ve güveni artıracağını belirtti. Özselek, "Katılımın yüzde 85 gibi çok yüksek oranda olduğu referandumun ülkemize iyilikler, güzellikler getirmesini, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Milletimiz, referanduma gösterdiği katılımla demokrasisine sahip çıktığını göstermiş, büyük bir sağduyu örneği ile tercihini güven ve istikrardan yana kullanmıştır. İnşallah çıkan sonuç ülkemizin gelişmesi için önünde bulunan engellerin kalkmasına yardımcı olur. Milletimizin verdiği karar hiçbir şekilde hiçe sayılmaması gerekir. Çünkü milletimizin iradesi, ülkemiz ve cumhuriyetimiz için oldukça önemlidir. Ayrıca şunu iyi anlamak gerekir ki ortaya çıkan halk iradesine herkes saygı duymalıdır. Bu tarihi sonucun kaybedeni bulunmadığı gibi kazanını ise millet oldu" dedi.

(İHA-İP-Y)



18.04.2017 14:33:47 TSI

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