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Manisa Büyükşehir'de 'E-İmar' dönemi başladı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen İmar Bilgi Sistemi kurulması çalışmaları tamamlanarak belediyenin resmi web sitesinde halka açıldı. İmar durumunu öğrenmek için parsel sahiplerinin artık belediyeye gelmesine gerek kalmayacak.

Şeffaf belediyecilik ilkesiyle vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, e-imar sistemini hayata geçirdi. Belediyenin resmi web sitesinde vatandaşların kullanımına açılan uygulamayı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ortaklaşa geliştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, uygulamanın çağdaş belediyecilik anlayışıyla hayata geçirildiğini belirterek, "E-imar, vatandaşlarımızın ada, parsel ya da adres sorgulaması yaparak imar durumunu sorgulayıp çıktısını alabildikleri bir uygulamadır. Ancak sorgu tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki bir geçerliliğinin bulunmadığını vatandaşlarımız unutmamalıdır. Hedefimiz tüm daire başkanlıklarının vatandaşla olan ilişkilerini daha hızlı ve şeffaf hale getirip günümüz teknolojileriyle uyumlu hale getirmektir. Bu bağlamda diğer daire başkanlıklarıyla da çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Türkan Taş Köroğlu da sistemin içeriğine ilişkin bilgi vererek, "Çalışmalarımız kapsamında 2015 yılında Manisa merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre, 2016 yılında da Turgutlu, Kırkağaç, Salihli ve Akhisar ilçeleri imar planlarının sayısallaştırılması, akılandırılması, web uygulaması ile yayınlanması işi tamamlanmıştır. Bahsi geçen ilçelerin 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları coğrafi bilgi sistemlerine uyumlu hale getirilmiş, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurulmasından sonra yapılmış olan tüm plan değişiklikleri de sisteme entegre edilmiştir. Plan değişikliklerinin dosyalarında yer alan tüm evrak taranarak dosya içeriği dijital ortama aktarılmıştır. Masaüstü uygulaması ve web uygulaması ile desteklenen projede masaüstü uygulaması ile Planlama Müdürlüğü tarafından her ay büyükşehir meclisince onaylanan plan tadilatlarının sisteme girişi yapılarak planların güncelliği korunacak, söz konusu ilçelerde imar durumu ada, parsel, belirlenen alan içinde hangi fonksiyonların yer aldığı, belirlenen tar,h aralığında yapılan plan değişiklikleri, meclis kararları ve plan değişikliği dosyaları içeriğinde yer alan tüm belge ve paftalar sorgulanabilecektir. Bir taraftan güncellemeleri devam eden 1. etapta Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri için yapılan çalışmaya 2.etapta Turgutlu, Kırkağaç, Salihli ve Akhisar ilçeleri ile devam edilmiş olup etaplar halinde Manisa'nın tüm ilçeleri için çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.

E-imar uygulamasına vatandaşlar, büyükşehir belediyesinin resmi web sitesi manisa.bel.tr adresinden erişebilecek

(ÖND-Y)



18.04.2017 14:42:04 TSI

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