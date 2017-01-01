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Başkan Aksoy, referandumu değerlendirdi

18 Nisan 2017 Salı, 14:36
Başkan Aksoy, referandumu değerlendirdi
Başkan Aksoy, referandumu değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Samet Oğuzhan Doğan
KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, evet kararı ile sonuçlanan anayasa referandumunu değerlendirdi.
Türkiye'de yapılan ve resmi olmayan sonuçlara yüzde 51,4 evet oyu çıkan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu sonrasında Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, değerlendirmede bulundu.
Safranbolu Belediyesi toplantı salonunda durum değerlendirmesi yapan Aksoy, " İlçe teşkilatımız ile birlikte Safranbolu'da sıkılmadık el, kapısına girilmedik işyeri bırakmadık. Hemen hemen her mahallede 5-6 civarında toplantılar yaptık. Seçimlerden bir hafta önce anket yaptırarak son haftaya hangi tempoyla girmek adına bir yol izlemiştik. Yaptığımız ankette yüzde 85 katılım olduğundan 22 bin 500 evet oyu alacağımızı tahmin ettik. Resmi olmayan sonuçlara göre Safranbolu'da 44 bin 763 kayıtlı seçmen var ve bunlardan 39 bin 250'si sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 20 bin 839 kişi evet yönünde tercih kullanırken, 17 bin 627 kişide hayır yönünde oyunu kullandı, 784 oy ise geçersiz sayıldı. Safranbolu yüzde 54,5 oranında evet oyu vererek Türkiye ortalamasının üzerinde bir oranla Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet demiş oldu. Bu süreçte bizimle birlikte çalışmalarımıza destek veren başta MHP ve BBP teşkilatları ile STK örgütlerine teşekkür ediyorum. 16 Nisan'da sandık başına giderek, evet ve hayır oyu vererek sandıkta tercihini kullanan herkese teşekkür ediyorum. Sonuçların başta Safranbolu'muz olmak üzere Karabük'e, ülkemize, milletimize ve medeniyetimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(SOD-YE-Y)

18.04.2017 14:44:06 TSI
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