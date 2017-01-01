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Fıstık kabuğundan sanatı öğrenmek için İtalya'dan Gaziantep'e geldi

18 Nisan 2017 Salı, 14:36
Fıstık kabuğundan sanatı öğrenmek için İtalya'dan Gaziantep'e geldi
Fıstık kabuğundan sanatı öğrenmek için İtalya'dan Gaziantep'e geldi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - İtalya'da yaşayan sanat ve kültür yönetimi öğrencisi Kayla Öyküm Aygül, fıstık kabuğu gibi atık maddelerin sanata dönüştürülmesini öğrenmek için Gaziantep'e geldi.
İtalya'da yaşayan ve İtalyan Universita Cattolica del Sacro Cuore'da sanat ve kültür yönetimi öğrencisi olan Kayla Öyküm Aygül, fıstık kabuğu gibi atık maddeleri sanata dönüştüren Nilayen'i öğrenmek için Gaziantep'e geldi. Nilayen sanatının kurucusu ünlü Gaziantepli ressam Nilay Gündüz Emek'ten ders alan Öyküm Aygül, kısa sürede sanatı öğrendi. Nilay Gündüz Emek'in özellikle fıstık kabuğundan yaptığı Çingene Kızı, gelinlik ve bir otomobilin kaportasının antepfıstığı kabuğuyla dizaynı eserleri üzerine bu sanatı öğrenmek istediğini anlatan Ayköm Aygün, "Sanat ve kültür yönetimi okuyorum. Ancak, tutkularımın, değerlerimin ve güçlü yönlerimin tasarım konusunda daha iyi olmasından dolayı İç mimarlıkta ve tasarımda daha iyi bir bölüm olan Naba'ya geçiş yapmak üzereyim. Naba tasarımda dünyada isim yapmış en iyi okullardan birisi. Naba'ya geçiş yaparken bir proje sunmam gerekiyordu. Araştırma yaparken babam Süheyl Aygül Gaziantep'te geri dönüşümlerden ve fıstık kabuklarıyla tasarımlar ve sanat eserleri yapan Nilay Gündüz Emek'ten bahsedince merak edip internette bir araştırma yaptım. Doğrusu Türkiye'de bu kadar farklı ve güzel çalışan bir tasarımcıyı keşfetmek beni gururlandırdı. Üstelik o sırada Ankara'da amcamın düzenlediği bir Art fuarı ve tanışabileceğim yüzlerce sanatçı vardı. Ancak ben Nilay hanımı tanımayı ve ondan ders almayı çok istedim" dedi.
Aygül, Gaziantep'ten memnun bir şekilde ayrılacağını belirterek, "Nilay hanımla görüşüp, özel ders talebimiz oldu. Bizi geri çevirmemesi ve Gaziantep'te ki sıcak ve samimi misafirperverliği bizi çok mutlu etti. Okulum için çok güzel ve farklı bir proje hazırladık. Nilay hanım bana hep küçük dokunuşlar büyük projeleri oluşturabilir olgusunu öğretti. Bizde bu mantıkla yola çıkarak basit bir mağaza askısından bir duvar apliği tasarladık. Fıstık kabukları gerçekten çok estetik ve harika bir materyal. Kendime bir bilezik bile tasarladım. Bunu bileğimden çıkarmayı düşünmüyorum. Tasarlamak işin en uzun kısmı. İşindeki tecrübesi üretim süresini oldukça hızlı gerçekleştirmesini sağlıyor. Her şeyden bir şey çıkarabiliyor gerçekten. Doğrusu beklentimin üzerinde bir seyahat yaşadım. Nilay hanımı ve Gaziantep'i çok sevdim. Sanat Merkeziniz sanata bakış açınızı beklentimden daha fazla olduğunu gösteriyor. Tarihi kokusu muhteşem bir kent" ifadelerini kullandı.
Gaziantep'e de övgüler yağdıran Aygül, "Tasarım ve mimarlık açısından güzel örnekleriniz var. Gastronomi kenti olmayı gerçekten hak etmişsiniz. Çünkü yemekler çok güzeldi. Özellikle Beyrana bayıldım. Sırf bunun için bile Gaziantep'e gelmeye değer. Bu kenti gezmeyenlerin çok şey kaybettiğini bilmesini isterim" diye konuştu.
(SD-Y)

18.04.2017 14:44:46 TSI
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