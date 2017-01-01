18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzincan Gençlik Merkezi'nde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başladı

18 Nisan 2017 Salı, 14:41
Erzincan Gençlik Merkezi'nde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başladı
Erzincan Gençlik Merkezi'nde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başladı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından Erzincan Gençlik Merkezi'nde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi başladı. Verilen eğitimler sonunda 30 girişimci adayı sertifikalarını alıp KOSGEB'in kredi imkanlarından faydalanabilecek. 18-21 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitimde kursiyerlere toplamda 32 saat eğitim ve atölye çalışmalarından oluşan eğitim programı sunulacak. Kursiyerlere başarılar dileyen Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu; " İl Müdürlüğümüz ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında 30 girişimci adayımız Gençlik Merkezimizde eğitimlerine başladılar. Kursiyerler 32 saat sınıf içi eğitim alacak ve atölye çalışmaları yapacaklar. Eğitim sonunda girişimci adayların kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimlerini kazanacaklarına inanıyoruz." dedi. Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin temel amacının girişimciliğe klasik bakış açısını değiştirmek ve girişimci adayının vizyonunu geliştirmek olduğunu ifade eden Eğitmen Dinçer Barutçugil ise, bu eğitimde, bir işletmenin nasıl kurulacağından, girişimcilik özelliklerinin sınanmasına, iş fikrinin geliştirilmesine, girişimcilik egzersizlerine ve bir iş planının nasıl oluşturulacağına kadar birçok konuyu öğrettiklerini belirtti.
(FG-AT-Y)

18.04.2017 14:49:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erzincan'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ERZİNCAN'DA FETÖ/PDY DAVASI
Terzibaba Külliyesi temel atma töreni gerçekleştirildi
YEREL

TERZİBABA KÜLLİYESİ TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Erzincan Belediyesi yatırım sezonunu törenle açtı
YEREL

ERZİNCAN BELEDİYESİ YATIRIM SEZONUNU TÖRENLE AÇTI
Milletvekili Bayram: &quot;16 Nisan da demokrasi kazandı, millet kazandı&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ BAYRAM: "16 NİSAN DA DEMOKRASİ KAZANDI, MİLLET KAZANDI"
Kızılaydan, Vali Arslantaş'a kan bağışı desteği için teşekkür plaketi
YEREL

KIZILAYDAN, VALİ ARSLANTAŞ'A KAN BAĞIŞI DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR PLAKETİ
Vali Arslantaş'ın Turizm Haftası mesajı
YEREL

VALİ ARSLANTAŞ'IN TURİZM HAFTASI MESAJI
Karakelle: &quot;Ülkemize düşmanlık yapan mihraklara milletimiz gereken cevabı vermiştir&quot;
YEREL

KARAKELLE: "ÜLKEMİZE DÜŞMANLIK YAPAN MİHRAKLARA MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI VERMİŞTİR"
Başkan Başsoy: &quot;O insanların en hayırlısı, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsali, Muhammed-ül Emindi&quot;
YEREL

BAŞKAN BAŞSOY: "O İNSANLARIN EN HAYIRLISI, ALLAH'IN İNSANLAR ARASINDAN SEÇTİĞİ DOĞRULUK TİMSALİ, MUHAMMED-ÜL EMİNDİ"
Yaşama Yol Ver Projesi Tanıtımları Devam Ediyor
YEREL

YAŞAMA YOL VER PROJESİ TANITIMLARI DEVAM EDİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"