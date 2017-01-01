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Başkan Özgüven çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

İnsan odaklı hizmet üretmenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Özgüven, "Ereğlimiz ve insanımız için ne yapsak az. Hemşehrilerimize layık olabilmek ve en iyi hizmeti üretip onlara sunabilmek için çalışmalarımızı gece gündüz demeden gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki en iyi hizmet çok çalışarak değil vatandaşımızın refahını, huzurunu, mutluluğunu ve geleceğini düşünerek yapılabilir. Biz vatandaşlarımızın birlikteliği ile geleceğe güzel bir şehir taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımız müsterih olsun, Ereğli için yapılacak ne varsa yapacağız. Biz halkımızın hizmetkarıyız" dedi.

(İHA-FM-Y)



18.04.2017 14:50:37 TSI

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