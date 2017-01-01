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Başkale Belediyesine çöp konteyneri desteği



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Van'ın Başkale Belediyesine hibe edilen 25 adet çöp konteyneri, ihtiyaç duyulan alanlara bırakıldı.

'Kardeş Belediyecilik' projesi kapsamında Başkale Belediyesi ile kardeş olan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçeye 25 adet çöp konteyneri gönderdi. Başkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan çöp konteynerleri, ilçe merkezinde ihtiyaç olan yerlere bırakılarak, çöplerin daha sağlıklı toplanması sağlandı.

Başkale Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür ederek, konteynerlerin ihtiyaç duyulan noktalarda kullanılacağını belirtti.

(EE-MSA-Y)



18.04.2017 14:51:25 TSI

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