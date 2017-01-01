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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Araştırmacı Yazar Şiyak, Vali Güvençer'e kitabını hediye etti

18 Nisan 2017 Salı, 14:47
Araştırmacı Yazar Şiyak, Vali Güvençer'e kitabını hediye etti
Araştırmacı Yazar Şiyak, Vali Güvençer'e kitabını hediye etti

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisalı araştırmacı yazar İlber Şiyak, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek, "Saruhan'dan Rumeli'ye Gönül Köprüleri" isimli kitabını hediye etti.
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, Vali Güvençer'e kendisini kabul ettiği için teşekkür eden İlber Şiyak, 2015 yılında basılan "Rumeli Dedikleri" isimli kitabını Makedonya Kültür Bakanlığının kendisinden istediğini, Makedonca'ya çevirisini yaparak, Makedonya'da dağıtacağını söyledi. "Saruhan'dan Rumeli'ye Gönül Köprüleri" isimli 4. kitabı hakkında bilgi veren Şiyak, "Balkanlara ilk götürülen Yörük grupları Saruhan Yörükleridir. Üsküp'ü fetheden, Bosna Hersek'te Sarayova'yı fetheden, kuran kişiler buradan giden sancak beyleri. Yiğit Paşa Bey Üsküp fatihi, 71 yıl boyunda baba, oğul, torun Üsküp'ü yönetiyorlar. Bunlar Manisa'dan giden akıncı beyleri. Manisa'nın Osmanlı'dan önceki bilinmeyen 200 yıllık tarihi ve Osmanlılardan önce Rumeli'deki bilinmeyen İslamiyeti, tarihi, geri dönüşler, geriye göçler, en son Çanakkale Savaşını anlatıyorum. 330 sayfalık bu kitabım Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından basıldı. Ansiklopedi gibi yazdığım son kitabım" dedi.
Ziyareti ve kitabı için araştırmacı yazar İlber Şiyak'a teşekkür eden Vali Güvençer de kitabı inceleyerek, başarılarının devamını diledi.
(ÖND-Y)

18.04.2017 14:55:04 TSI
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