18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Prof. Dr. Talal Chatila NEÜ'de panele katıldı

18 Nisan 2017 Salı, 14:50
Prof. Dr. Talal Chatila NEÜ'de panele katıldı
Prof. Dr. Talal Chatila NEÜ'de panele katıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Harvard Medical School hocalarından Prof. Dr. Talal Chatila Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesinde gerçekleşen "Diagnosis and Treatment of Primary Immunodeficiency/ Primer İmmün Yetmezlik Tanısı ve Tedavisi" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.
NEÜ Meram Tıp Fakültesinde (MTF) gerçekleşen panelin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Celalettin Vatansev, Harvard Üniversitesinden bir hocayı NEÜ'de ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise, panelin spesifik bir konuyu ele aldığını, Konya'nın alandaki öne çıkan isimlerinin ise programa katılımlarının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Öğrencilerin de bu alanda bir bilimsel şölene tanıklık edeceklerini söyleyen Yüksek, programın başarıyla tamamlanmasını diledi.
Programda ilk sunumu MTF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Nail Güner, "Primer İmmün Yetmezliğe Tanısal Yaklaşım" konusunda yaptı. İmmünolojinin (Bağışıklık Bilimi) tarihi ile ilgili bilgi veren Güner, immün sistemin, yani bağışıklık sisteminin vücudumuz için önemine değindi.
MTF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Reisli ise, NEÜ'de alanda hangi çalışmaların yapıldığı konusunda dinleyenleri bilgilendirdi. Konya'daki immün yetmezliklerle ilgili deneyimlerini dinleyenlerle paylaşan Prof. Dr. Reisli, birlikte çalıştıkları merkezlerin katkılarından bahsederek, "İmmün yetmezlikler bildiğimizden daha sık. Akraba evlilikleri bunda çok önemli. Hastalar sağlıklı doğuyorlar eğer bununla ilgili klinik bilgimiz varsa bir hayat kurtarabiliriz. Erken tanı; ölümü, kronik hastalıklar ve gelişme geriliğini engelliyor" diye konuştu.
Yurtdışında işbirliği içerisinde oldukları merkezlerle birlikte çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Reisli, oldukça farklı hastalıkları da tanımladıklarını belirterek, "Biz Pediyatrik İmmunoloji alanında çalışmaya devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.
MTF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Çalışkaner ise, yetişkinlerde immün yetmezlikler konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Çalışkaner, yetişkinlerde immün yetmezlikler konusunun Avrupa'da 1950'lere varan bir geçmişi olmasına rağmen bizde maalesef yakın yıllara kadar yetişkin hasta takibinde ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çalışkaner, "Hastalarımızın sadece küçük bir kısmına erişkin yaşta tanı koyabiliyoruz bunun iki sebebi var. Birincisi farkındalığın olmaması, ikincisi yetişkin immünoloji ile uğraşan hekim sayısının az olması. Yetişkin immün yetmezlikler ile ilgili üniversitelerde eğitim programlarında konu olmamasını da sebeplerden sayabiliriz" dedi.

"Hastalık moleküler düzeyde tedavi yapılabiliyor"
Harvard Medical School hocalarından Prof. Dr. Talal Chatila ise, Konya'da bulunmaktan memnun olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. Konya'da immün yetmezlikli çok sayıda çocuk ve yetişkin olduğunu belirten Prof. Dr. Chatila, hastalığın tedavisinde kullanabilecek ilaçlarla ilgili de bilgi vererek, "Bu hastalıkların altında yatan hücresel ve moleküler eksikliklere bağlı, düzenleyici hücre (T regülatör) eksikliği, artık ayrıntılı olarak anlaşılmış ve moleküler düzeyde tedavi yapılabilir olmuştur. Bu hastalarda moleküllere (LRBA ve CTLA-4 gibi) yönelik özgül antikor tedavileri ile bozuk Reseptörleri kapatan (Roxolitinib ve Tofacitinib gibi) ilaç tedavileri kullanılmaktadır. Bunların yanında kök hücre tedavisi ve gen tedavileri de gündemdedir" diye konuştu.
MTF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Keleş de, konuşmasında Hiper IgE Sendromu isimli bağışıklık yetmezliğinin belirtileriyle alakalı bilgiler verdi. Keleş, "Cilt apselerini, egzama gibi rahatsızlıkları bu hastalarda sık görüyoruz. Bu hastalarda ciltte egzema, ağızda, el ve ayak tırnaklarında enfeksiyonlara sık rastlıyoruz" şeklinde konuştu.
Hastalığın tanı ve tedavi yöntemlerinden de bahseden Keleş, birlikte yapılacak ortak çalışmalarla alanda daha ciddi araştırmaların yapılmasının gerekliğine belirterek, "Özellikle son dönemde Prof. Dr. Talal Chatila ile birlikte ortaklaşa çalışmalarımız devam ediyor. Bir araştırma laboratuvarı kurmak istiyoruz. Biz bu konudaki fonksiyonel ve genetik çalışmaları artık Türkiye'de başlatabiliriz diyoruz. Eğer başarabilirsek 2-3 yıl içerisinde hedeflenmiş gen çalışmalarıyla başlayıp, 8-10 yıl içerisinde de tüm genom ve ekzom analizleriyle birlikte Konya'da primer immün yetmezlikli hastalarımıza hizmet vermek için çaba sarf edeceğiz" dedi.
Soru cevap bölümünün ardından program sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.
(US-AH-Y)

18.04.2017 14:57:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Başkan Özgüven çalışmaları yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Konya SMMM Odası Başkanı Özselek: &quot;İstikrar ve güven artacak&quot;
YEREL

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI ÖZSELEK: "İSTİKRAR VE GÜVEN ARTACAK"
&quot;Özel çocuklar&quot;ın fidanları toprakla buluştu
YEREL

"ÖZEL ÇOCUKLAR"IN FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTU
Başkan Akyürek: &quot;Yeni dönemde yatırımlar artarak devam edecek&quot;
YEREL

BAŞKAN AKYÜREK: "YENİ DÖNEMDE YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK"
Otomobilden para çalan iki Kolombiyalı yakalandı
YEREL

OTOMOBİLDEN PARA ÇALAN İKİ KOLOMBİYALI YAKALANDI
&quot;Kod Adı 2023&quot; projesi eğitmen eğitimi
YEREL

"KOD ADI 2023" PROJESİ EĞİTMEN EĞİTİMİ
Meram'da hobi bahçesi başvuruları başladı
YEREL

MERAM'DA HOBİ BAHÇESİ BAŞVURULARI BAŞLADI
KTO Karatay Üniversitesi'nde söyleşi
YEREL

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ'NDE SÖYLEŞİ
Beyşehir'de şehitler anısına futbol turnuvası başladı
YEREL

BEYŞEHİR'DE ŞEHİTLER ANISINA FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI
Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
YEREL

KONYA'DA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 3 ÖLÜ
Seydişehir'e yeni kamu binası
YEREL

SEYDİŞEHİR'E YENİ KAMU BİNASI
Seydişehir Belediyesinin araç filosu güçleniyor
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİNİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN
Akyürek: &quot;Büyük Türkiye yolculuğunda el ele omuz omuza çalışacağız&quot;
YEREL

AKYÜREK: "BÜYÜK TÜRKİYE YOLCULUĞUNDA EL ELE OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"
Başkan Altay: &quot;Kazanan Türkiye ve Türk milleti olmuştur&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "KAZANAN TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ OLMUŞTUR"
TÜMSİAD Konya Şube Başkanı Aktan: &quot;İstikrar ve güven artacak&quot;
YEREL

TÜMSİAD KONYA ŞUBE BAŞKANI AKTAN: "İSTİKRAR VE GÜVEN ARTACAK"
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Başkan Özgüven: &quot;80 milyon kardeşçe büyük ve güçlü Türkiye'ye yürüyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "80 MİLYON KARDEŞÇE BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE YÜRÜYORUZ"
Karamercan: &quot;Yeni Türkiye'miz hayırlı olsun&quot;
YEREL

KARAMERCAN: "YENİ TÜRKİYE'MİZ HAYIRLI OLSUN"
Okka: &quot;Yeni sistem gücümüze güç katacaktır&quot;
YEREL

OKKA: "YENİ SİSTEM GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAKTIR"
OSBÜK Başkanı Kütükcü: &quot;Yeni dönemde yeni küresel başarı hikayeleri yazacağız&quot;
YEREL

OSBÜK BAŞKANI KÜTÜKCÜ: "YENİ DÖNEMDE YENİ KÜRESEL BAŞARI HİKAYELERİ YAZACAĞIZ"
Ekonomi dünyası referandum sonuçlarını değerlendirdi
YEREL

EKONOMİ DÜNYASI REFERANDUM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRDİ
Konya iş dünyasından referandum değerlendirmesi
YEREL

KONYA İŞ DÜNYASINDAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"