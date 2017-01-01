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Kozan'da yöresel yemek yarışması



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Yöremin Lezzeti Ağzımın Tadı" adlı yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleşen yarışmada katılımcılar, yöreye özgü toplam 43 yemek ve 37 tatlı çeşidiyle yarıştı.

Yemekte 5, tatlıda ise 3 toplamda 8 jüri üyesinin değerlendirmede bulunduğu yarışma sonunda yöresel yemekte Sibel Selçik birinci, Derya Sayıca ikinci ve Nazife Doğan üçüncü oldu. Tatlıda ise portakallı kek ile Yasemin Altunsoy birinci, incir tatlısı ile Seda Kıral ikinci ve kabak tatlısı ile Ayşe Çilingir üçüncü oldu.

Yemek yarışmasında birinci tam, ikinci yarım ve üçüncü çeyrek altın ile ödüllendirilirken, tatlı yarışmasında ise birinci yarım, ikinci çeyrek ve üçüncü gram altın ile ödüllendirildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

(EMR-Y)



18.04.2017 14:57:48 TSI

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