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Muratpaşa'da 23 Nisan şenliği 3 gün sürecek



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ANTALYA (İHA)- Muratpaşa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 3 gün sürecek şenliklerle kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı Muratpaşa Belediyesi 3 gün sürecek etkinliklerle kutlayacak. İlk kutlama, 21 Nisan Cuma Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ve Belediye Kreş Müdürlüğü tarafından düzenlenecek. Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (ANTÇEV) gönüllü öğrenciyle yer alacağı kutlamalarda Muratpaşa Belediyesi Merkez Şube Kreşi'nin 6 yaş öğrencileri dans edecek, Engelsiz Kafe'nin özel öğrencileri Atatürk konulu müzikal bir gösteri sunacak. Engelsiz Kafe Ritim Grubu'nun da sahne alacağı kutlamalar animasyon gösterileriyle sona erecek.

Kutlamaların 2'nci günü ise Ermenek Mahallesi'nde bulunan Eğitim ve Bilgi Merkezi'nde başlayacak. 'Bekle beni bulut' sloganıyla saat 11.00'de başlayacak etkinlikte çocuklar mavi gökyüzüne uçurtmalarını salacak. Ardından kutlamalar Gebizli Mahallesi'nde bulunan Kadın Emeği Eğitim Merkezi bahçesinde devam edecek. Burada saat 14.00'de başlayacak kutlamalarda ise yarışmalar, çocuk oyunları ve animasyon gösterileri olacak.

Kutlamalarda 2'nün akşamında Antalya Çocuk ve Genç Bale Festivali gerçekleştirilecek. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan festival saat 18.00'de başlayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise Muratpaşa'da kutlamalar Kent Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunma ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı ve Öğrenci Andı'nın okunmasıyla başlayacak. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bayram gününde görevini devredecek. Bayram kutlamaları Muratpaşa Belediyesi'nin şirketi Falez AŞ ile çocuklar için bambaşka bir yaşam alanı kurduğu Teneffüs Park'ta devam edecek. 23 Nisan için baştan sona süslenecek Teneffüs Park'ta kutlamalar saat 19.00'a kadar devam edecek.

Muratpaşa'da 23 Nisan kutlamaları pazar günü Muratpaşa Belediyesi Çocuk Orkestrası ve Uğur Okulları'nın vereceği konserle sona erecek. Konser saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenecek.

(SM-Y)



18.04.2017 15:05:16 TSI

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