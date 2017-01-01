18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Toplu taşıma araçları sivil trafik polisleri tarafından gözetleniyor

18 Nisan 2017 Salı, 14:58
Toplu taşıma araçları sivil trafik polisleri tarafından gözetleniyor
Toplu taşıma araçları sivil trafik polisleri tarafından gözetleniyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da sivil polisler tarafından toplu taşıma araçlarının sürücüleri gözetlenecek. kural ihlali yapan sürücülere, gerekli işlemler yapılacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce görevli sivil polisler toplu taşıma araçlarının sürücülerini denetlemeye başladı. Yolcu gibi toplu taşıma araçlarına binen sivil trafik polisleri, yolculuk esnasında araç sürücülerinin hatalarını gözetleyerek, gerekli işlemleri yapıyor. Kendilerini tanıtana kadar polisleri fark etmediklerini belirten yolcu ve sürücüler ise uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, ekiplere teşekkür etti. Toplu taşıma araçlarında her an sivil trafik polisleri ile karşılaşabileceğini belirten Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan denetimlerin gece ve gündüz demeden süreceğini ifade etti.
Uygulama ile toplu taşıma araçların daha güvenilir bir hale getirilmesi ve yolcuların daha huzurlu bir yolculuk yapması hedefleniyor
(CK-SD

18.04.2017 15:06:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Abdullah Erin başkanlığında yapıldı
YEREL

İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI VALİ ABDULLAH ERİN BAŞKANLIĞINDA YAPILDI
Adıyaman'da sağanak ve dolu
YEREL

ADIYAMAN'DA SAĞANAK VE DOLU

Kore Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

KORE GAZİSİ ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Adıyaman'da gençlerin pikniği kabusa dönüştü
YEREL

ADIYAMAN'DA GENÇLERİN PİKNİĞİ KABUSA DÖNÜŞTÜ
TDP'den okul öğrencilerine kırtasiye yardımı
YEREL

TDP'DEN OKUL ÖĞRENCİLERİNE KIRTASİYE YARDIMI
Öğrenciler yöresel sokak oyunlarını öğreniyor
YEREL

ÖĞRENCİLER YÖRESEL SOKAK OYUNLARINI ÖĞRENİYOR
Marmara Üniversitesi: 35-46: Adıyaman Belediyespor
YEREL

MARMARA ÜNİVERSİTESİ: 35-46: ADIYAMAN BELEDİYESPOR
Referandumdan 'evet' çıkmasını sivil toplum kuruluşları olumlu karşıladı
YEREL

REFERANDUMDAN 'EVET' ÇIKMASINI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI OLUMLU KARŞILADI
Başkan Toprak'tan referandum teşekkürü
YEREL

BAŞKAN TOPRAK'TAN REFERANDUM TEŞEKKÜRÜ
Adıyaman'dan Suriye'ye 2 tır dolusu yardım
YEREL

ADIYAMAN'DAN SURİYE'YE 2 TIR DOLUSU YARDIM
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramının provası yapıldı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ÇOCUK BAYRAMININ PROVASI YAPILDI
Turizm koordinasyon toplantısı yapıldı
YEREL

TURİZM KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI
Havaya rast gele ateş eden şahıs tabancasıyla yakalandı
YEREL

HAVAYA RAST GELE ATEŞ EDEN ŞAHIS TABANCASIYLA YAKALANDI
Besni'de kaymakamlık kupasında kuralar çekildi
YEREL

BESNİ'DE KAYMAKAMLIK KUPASINDA KURALAR ÇEKİLDİ
Rektör Gönüllü bilim fuarını gezdi
YEREL

REKTÖR GÖNÜLLÜ BİLİM FUARINI GEZDİ
Başkan Deniz: &quot;Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir&quot;
YEREL

BAŞKAN DENİZ: "MİLLETİN İRADESİ SANDIKTA TECELLİ ETMİŞTİR"
Sincik halkının ''Evet'' sevinci
YEREL

SİNCİK HALKININ ''EVET'' SEVİNCİ

Adıyaman'ın tüm ilçelerinde 'evet' oyu yüksek çıktı
YEREL

ADIYAMAN'IN TÜM İLÇELERİNDE 'EVET' OYU YÜKSEK ÇIKTI
Şehit yakınları Çanakkale'yi gezdi
YEREL

ŞEHİT YAKINLARI ÇANAKKALE'Yİ GEZDİ
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbolcusu Milli Takıma davet edildi
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ İŞİTME ENGELLİLER FUTBOLCUSU MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
YEREL

SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
Spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı
YEREL

SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"