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Toplu taşıma araçları sivil trafik polisleri tarafından gözetleniyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da sivil polisler tarafından toplu taşıma araçlarının sürücüleri gözetlenecek. kural ihlali yapan sürücülere, gerekli işlemler yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce görevli sivil polisler toplu taşıma araçlarının sürücülerini denetlemeye başladı. Yolcu gibi toplu taşıma araçlarına binen sivil trafik polisleri, yolculuk esnasında araç sürücülerinin hatalarını gözetleyerek, gerekli işlemleri yapıyor. Kendilerini tanıtana kadar polisleri fark etmediklerini belirten yolcu ve sürücüler ise uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, ekiplere teşekkür etti. Toplu taşıma araçlarında her an sivil trafik polisleri ile karşılaşabileceğini belirten Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yapılan denetimlerin gece ve gündüz demeden süreceğini ifade etti.

Uygulama ile toplu taşıma araçların daha güvenilir bir hale getirilmesi ve yolcuların daha huzurlu bir yolculuk yapması hedefleniyor

(CK-SD



18.04.2017 15:06:46 TSI

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