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Erzurum KHB 'den Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarına Sağlıklı İletişim, Davranış ve Stres Yönetimi Eğitimi



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından organize edilen Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine yönelik düzenlenen "Sağlıklı İletişim, Davranış ve Stres Yönetimi" eğitimleri Hastane Yönetiminin de katılımıyla 17-18 Nisan tarihleri arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Sağlık Bakanlığı Müşaviri Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Uluat tarafından verildi.

İletişimin anne karnında başladığını dile getiren Dr. Uluat, "Sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları aynı amaç için çalışır, o da sağlıktır. Aynı amaç doğrultusunda çalışan kişilerin ''Empati'' yaparak daha hoşgörülü davranması ve hastalarla daha iyi iletişim kurması gerekmektedir" dedi.

Yard.Doç. Dr. Uluat, "İnsan sağlığı her şeyin başında gelmektedir. İnsanın hayatı boyunca devam eden bir gerçeği de strestir" dedi.

Uluat, stresin hayatımızda olması gerektiğini bunun sadece hayatımızın her alanına dengeli bir şekilde yaymak ve stresin bizi yıpratma boyutuna gelmesine müsaade etmemek gerektiğini belirtti.

Düzenlenen konferansta iletişim ve stresin üzerine konuşuldu. İletişimin ve stresin öneminden, bize getirdikleri ve bizden götürdükleri, empati kurabilmenin önemi, sağlıklı iletişimle nelerin başarılacağı üzerinde duruldu. Sağlıkta, sağlıklı iletişimin nasıl olması gerektiği anlatıldı.

Erzurum Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği yetkilileri ve Bölge Eğitim Hastanesi idarecileri dahil birçok sağlık çalışanın katıldığı eğitim, sağlık çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. toplam 2 gün süren eğitim sonunda yoğun ve stresli ortamlarda çalışan sağlık personelinin eksiklerinin farkına varıp, bu eksiklikleri gidermeleri konusunda faydalı bir eğitim olduğu dile getirildi.

Eğitim Programı esnasında Sağlık Bakanlığı Müşaviri Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Uluat'a Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren il müftülüğüne bağlı Manevi Hizmet birimi ve il müftülüğü görevlileri bir sürpriz yaptı.

Eğitim programının sona ermesinden sonra Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Uluat'a hastane yöneticisi Doç.Dr.Enbiya Aksakal tarafından teşekkür plaketi verildi.

(ERZ-AT-Y)



18.04.2017 15:07:26 TSI

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