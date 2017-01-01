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Sahte para ile alışveriş yapan iki sanığa 2'şer yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de benzinlikten 3 adet sahte 50 TL ile alışveriş yapan ve 'parada sahtecilik' suçundan tutuksuz yargılanan iki sanığa ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis, 500'er TL adli para cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar F.K. (25) ile M.K. (29) hazır bulundu.

Tutuksuz sanık F.K., mahkemede sorgu ve savunmasında "At pazarı diye tabir edilen yerden akşam:22.00'dan sonra bir araç içerisinde tekel malzemeleri satan ismini bilmediğimiz birisinden alkol aldık. 200 TL verdik, bize para üzeri olarak 3 adet 50 TL ile 1 adet 10 TL ve 2 TL olmak üzere 162 TL para verdi. Daha sonra biz diğer para ile benzin, sigara falan aldık. O 50 TL'lerin sahte olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.

Diğer sanık M.K. ise 50 TL paraların sahte olduğunu bilmediklerini belirterek, "Sahte olduğunu bilseydik kameraların olduğu yerlerde alışveriş yapıp, başkasına vermezdik" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar F.K. ile M.K.'yi 'parada sahtecilik' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis, 500'er TL adli para cezasına mahkum etti.

(AÖ-Y)



18.04.2017 15:18:13 TSI

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