18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan, "İşlerimize odaklanalım"

18 Nisan 2017 Salı, 15:10
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan, "İşlerimize odaklanalım"
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan, "İşlerimize odaklanalım"
- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, anayasa değişikliği referandumu oylamasında milletin üzerine düşeni yaptığını, işadamları olarak da bundan sonra herkesin işlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ve sandıkta kararını verdiğini söyledi. Bayhan, "Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla; yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir" dedi.
Referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesinin önemli kazanımlardan olduğunu belirten MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan, "Önümüzde, uyum yasaları, AB öncelikli olmak üzere Uluslarası İlişkiler, Kamu Personel Reformu, Seçim ve Siyasi Partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, işlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. MÜSİAD Şubeleri olarak, 28 Şubat'tan 8 Nisan'a kadar 'Gelecek Senin, Sahip Çık' toplantıları gerçekleştirdik. Bu toplantılarda, Anayasa maddelerinin detaylarına veya günlük siyasi tartışmalara girmeden, değişikliğinin anlamını iş dünyasının bakış açısıyla anlattık. Geldiğimiz noktada, Türkiye'nin artık belirsizlikle, siyasette vesayetle, toplumda düşmanlıkla, ekonomide gerilemeyle, hukukta adaletsizlikle ve uluslararası kamuoyunda itibarsızlığa neden olan darbelerle, muhtıralarla ve müdahalelerle kaybedecek zamanının olmadığını, köklü çözümlere ihtiyacımız olduğunu hatırlattık. Milletimizin kararı bu beklentilerimizi doğrulamıştır" dedi.
(BT)

18.04.2017 15:18:59 TSI
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