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TDP'den okul öğrencilerine kırtasiye yardımı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünce, Gerger Atatürk Yatılı Bölge Okulundaki öğrencilere kırtasiye yardımında bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan, "Her yaşta yanındayız, güvenli nesil güvenli gelecek ve daha güvenli yarınlara" projeleri kapsamında Gerger ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı. Yapılan yardım programına Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Milli Eğitim İl Müdürü Mete Kızılkaya, TDP Şube Müdürü Tekin Tekinalp ve toplum destekli polisler ile çok sayıda katıldı. Projeler kapsamında okulda 170 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımı yapılarak güvenlik, asayiş ve trafik konuları hakkında genel bir bilgilendirme yapıldı. Sonrasında ise öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekildi. Yapılan program sonrası Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Müdür Kızılkaya daha sonra, Çobanpınar ve Gürgenli ilk ve ortaokulunu ziyaret ederek okul yöneticilerinden okulların mevcut durum ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgiler alarak okullarda incelemelerde bulundu.

(CK-SD-Y)



18.04.2017 15:22:13 TSI

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