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Nur'dan referandum değerlendirmesi

- MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur:

- "Millet geleceğine sahip çıktı"



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişi sağlayan Anayasa Referandumunun sonucunu değerlendirdi.

16 Nisan pazar gününe kadar herkesin her şeyi söylediğini her türlü yorumu yaptığını ve son sözü milletin söylediğini vurgulayan MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, "Milletimiz vatandaşlık görevini yerine getirerek sandığa koştu ve geleceğine sahip çıktı" dedi.

Daha güçlü bir Türkiye için milletin üzerine düşeni yaptığını ve sandıkta kararını açıkladığını belirten başkan Nur, "Milletimiz vatandaşlık görevini yaparak sandığa gitti ve ülkesi için en doğru olduğuna inandığı şekilde oyunu kullandı. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın, bunun milletimizin kararı olacağını vurgulamıştık. Dolayısıyla yenen veya yenilen, kazanan veya kaybeden yok. Bu kararın tek kazananı milletimizdir. Milletimiz geleceğine sahip çıktı istikrar ve güven için sistem değişikliğine "Evet" dedi. Milletin kararına saygı duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Referandumda, kayda değer herhangi bir olayın yaşanmaması ve referanduma katılım oranının çok yüksek bir oranda gerçekleşmesi, Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu düşüyoruz. Önümüzde, uyum yasaları, AB öncelikli olmak üzere uluslararası ilişkiler, kamu personel reformu, seçim ve siyasi partiler yasası gibi önemli gündem maddeleri var. Ekonomi, en önemli gündem maddelerimizden olmaya devam edecek. Bugünden sonra, İşlerimize daha fazla odaklanacağız. Üretmeye ve güçlenmeye koşar adımlarla devam etmek en önemli önceliğimiz. Milletimizin kararı ülkemize hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

(ÇU-YE-Y)



18.04.2017 15:24:33 TSI

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