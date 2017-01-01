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Kanser tarama tırı Talas'ta



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliği ile kanser hastalığına erken teşhis koyabilmek amacıyla Mobil Sağlık Tırı Talas'a getirildi.

Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan İzzet Bayraktar Sağlık Merkezi'nin önünde bulunan Mobil Kanser Tarama Tırı 18-28 Nisan tarihleri arasında 30-70 yaş grubu kadınlara kanser taramaları yapacak.

"Kanser giderek yaygınlaştığı için teşhisinin ve tedavisinin önceden yapılması çok önemli" diyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan gezici mobil sağlık tırı Talas'ta. 18-28 Nisan arasında 10 gün Talas'lılara ve Kayserililere hizmet verecek. 3 farklı tarama yapılacak. Burada meme kanseri, rahim ağzı kanseri, bağırsak kanseri ile ilgili 30 ile 70 yaş arasındaki vatandaşlarımız burada kontrol edilecek. Hafta içi sabah saat 09.00'da başlıyor, öğleden sonra saat 18.00'e kadar, hafta sonu ise sabah saat 09.00 ve 16.00 arasında tırı ziyaret edebilirler. Bu kontrollerin hiçbirinden ücret alınmıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımıza, Halk Sağlığı İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ayağına böyle güzel bir hizmet geldi. Sağlık tırından vatandaşlarımızın en iyi şekilde yararlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından erken teşhis koyabilmek amacıyla ulusal bir kanser tarama programı yürütüldüğünü hatırlatan Kayseri İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ömer Faruk Özyurt, "Kanser programı türleri içerisinde 3 tür kanser taraması bulunmakta. Bunlar rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanseridir. Son derece ölümcül olan bu hastalıklar erken teşhis edildiği takdirde günümüz teknolojileri sayesinde erkenden tedavi edilebilmektedir. Bu kapsamda mobil tarama tırları Kayseri'ye geldi. Mobil tırlarımız 3 hafta süreyle 18-28 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de bulunacak. Mobil tırlarımızda bulunan yöntemler son derece basit ve insan vücuduna hiçbir şekilde zarar vermeyen yöntemler olup ücretsiz hizmet vermektedir. Sevdiklerimizle daha mutlu daha uzun bir yaşam sürdürebilmek için sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımızı Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerimize, Sağlık Evlerimize ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimlerimize ve mobil tarama tırlarımıza davet ediyoruz. Bizlere her aşamada yardımcı olan Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(SK)



18.04.2017 15:27:39 TSI

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