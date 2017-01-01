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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Eski öğretmenlere by lock'tan 6'şar yıl hapis

18 Nisan 2017 Salı, 15:22
Eski öğretmenlere by lock'tan 6'şar yıl hapis

Şeref Kahraman
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı 'by lock' programını kullandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 eski öğretmene ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalarda tek tek yargılanan sanıklar F.A. ile A.Ö. ve avukatları hazır bulundu.
Altı aydır ceza evinde kaldıklarını söyleyen ve by lock programını kullanmadıklarını söyleyen iki sanık da terör örgütü üyeliği suçlamalarını reddettiler. İki sanık da beraatlarını ve tahliyelerini istediler.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında iki sanığın da savunmalarına itibar edilemeyeceği ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar A.Ö. ve F.A.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
(AÖ-Y)

18.04.2017 15:29:52 TSI
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