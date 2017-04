YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üzüm bağlarında hummalı çalışma başladı

Üzüm bağlarında hummalı çalışma başladı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşık 90 bin dekarlık bir alanda bulunan dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında üreticiler hummalı bir çalışma içerisine girdi.

90 bin dekarlık Sultaniye üzüm bağlarında başlatılan çalışmaların yaş üzüme yönelik olduğunu belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovasında üzümlerin hasat edilmesinden sonra bağlarda yeni mahsül için çalışmalara başlanır. Üreticinin cebine para girer, diğer cebinden de çıkar. Bağcılık gerçekten masraflıdır. Bir atasözü var; 'Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.' diye. Onun için bağlarımıza çok iyi bakılıyor. Bağlarımızda şu an gübreleme, sulama, ilaçlama, bağ aralarının çapalanması işlemleri gerçekleştiriliyor." dedi.



"Her çalışma yaş üzüm için"

Üzüm üreticilerinin sezon başlangıcına kadar yaptıkları çalışmaların yaş üzüme göre yapıldığını belirten Ülgen, "Bağlarımızda yetişmekte olan çekirdeksiz Sultaniye üzümlerimiz iyi tarım uygulaması ile yapılmakta olup, üzümlerimizde kalıntısız tarım ilaçları kullanılmaktadır. Sarıgöl'de üzüm üreticilerimiz yaş üzüm yetiştirme konusunda oldukça hassas davranmakta. Bağlara atılacak olan tarım ilaçları denetimli olarak yapılmaktadır. Yaz aylarında açılmakta olan üzüm sezonuna kadar bağlarımızdaki bakım devamlı olmaktadır." dedi.



"Üzümlerimizin yüzde 80'i yaş olarak satılıyor"

2017 yılı mahsülü üzümlerin yüzde 80'inin yaş olarak değerlendirileceğini belirten Ülgen, "Sarıgöl Ovası üzümün başkenti olarak bilinir. Bu nedenle de üreticilerimizin yaş olarak yetiştirdikleri üzümlerin yüzde 80'i yurt içinde ve yurt dışına gönderilir. Geriye kalan üzümler de kurutmalık ve şaraplık olarak değerlenmektedir." diye konuştu.



"Üzüm bağlarına güvence"

Sarıgöl'de her yıl üreticilerin TARSİM'e sigorta yaptırdıklarını dile getiren Ülgen, "Sarıgöl ve çevresinde çok sayıda üretici don ve dolu olaylarına karşı TARSİM'e sigorta yaptırdı. Ayrıca, ferdi ve grup iyi tarım uygulamalarına başlandı. Yapılan bu çalışmalar Sarıgöl Sultaniye üzümlerinin dış ülkelerde haklı bir ün kazanmasını sağlamasına neden olacak. Bu nedenle de üreticilerimiz, sürekli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ferdi ve grup iyi tarım uygulaması yapan mühendislerle işbirliği içinde bağlarının bakımlarını yapmakta." dedi.



"Don ve dolu olaylarına karşı önlemler artmakta"

Her geçen yıl üzüm üreticilerinin dolu ve don olaylarına karşı çeşitli önlemler almaya başladığını beliren Ülgen şunları söyledi: "Sarıgöl'de üzüm üreticileri dolu olaylarına karşı fileli önlemler almaya başladı. Bu önlem türü her sene giderek yaygınlaşıyor. Ayrıca don olaylarına karşı çevreye örnek olması bakımından kendi bağımda donsavar adı verilen sistemi kurdum. Ayrıca aynı üzüm bağımda üç adet rüzgar etkisi yapan büyük fanlar kurdum. Don olayında fanlar ve donsavar çalışmaya başlıyor ve bağların don olayından etkilenmesinin önüne geçiliyor."

(VS-SC)



18.04.2017 15:34:50 TSI

NNNN