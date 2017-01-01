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Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda turizm sergisi



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) üyelerinin çektiği fotoğraflar, Turizm Haftası kapsamında Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı'da sergileniyor.

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı'da düzenlenen sergi açılışına Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, EFOD Başkanı Serdar İyiiz, Alipaşa Derneği Başkanı Yılmaz Saniş ve turizm sektör temsilcileri katıldı. Sergi hakkında katılımcılara bilgi veren EFOD Başkanı Serdar İyiiz, "Edirne'yi anlatan çarşılarımız, köprülerimiz ve camilerimizin her mevsimde çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir sergimiz. Turizm Haftası'nda biz de dernek olarak katkıda bulunduk. Ayrıca serginin Alipaşa Çarşısı'nda açılması insanlarla iç içe açılması daha da bir nitelik katıyor. Alipaşa Çarşısı'na yurt içi ve yurt dışında bir çok turist gelerek alışveriş yapıyor" dedi.

Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise "Edirne Valiliği Edirne Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak EFOD üyelerine ve yönetimine başta başkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz. Sergimizin daha fazla turistin ve ziyaretçinin gelmesine vesile olması dileğiyle sergimiz açıyoruz. Biz sanat olarak saygı duyuyoruz, ama ekstra bu çarşıyı alışverişe gelenlere Edirne'nin değişik yerlerini görmesine belki vesile olur diye düşünüyoruz. EFOD başkanına ve Alipaşa Çarşısı Başkanına ve esnafına ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. Sektörün bize verdiği bu desteği gururla ve övünçle söylüyorum. İnşallah bir sonraki sergiyi Bedesten Çarşısı'nda yaparız ya da Arasta Çarşısında yaparız, bunun bir ilk olması dileğiyle" şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından fotoğraf sergisi gezildi. Sergi 2 boyunca misafirleri ağırlayacak.

(EY-KU-MK-Y)



18.04.2017 15:38:17 TSI

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