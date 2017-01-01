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Van'da rehber öğretmenlere seminer



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VAN (İHA) - Van'da görevli rehber öğretmenlere "Öğrencilerde algı hataları" konulu seminer verildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, eğitim uzmanı Süleyman Bedelioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Van Temsilcisi Yusuf Beyaz, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi Van Temsilcisi Yusuf Beyaz, üniversite hakkında verdiği bilgilerin yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesinde her yıl yaklaşık yüze yakın öğrencinin Doğu Akdeniz Üniversitesinde eğitim-öğretime başladığını belirterek, bu sayının gittikçe çoğaldığına dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç ise, rehberlik hizmetlerinin öğrenci, öğretmen ve veli açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Rehberlik hizmetleri kapsamında kişisel, eğitsel ve mesleki hizmet alanlarında birçok çalışmanın yürütüldüğüne değinen Sığınç, bu kapsamda koruyucu ve önleyici çalışmalarla birçok sorunun yaşanmasının önüne geçilirken, bireyi tanıma teknikleri ile bireyin kendini tanımasına ve olumlu bir şekilde çevresine tanıtmasına da yardımcı olduğu söyledi.

Rehber öğretmenlerin sürekle okul idarecileri ile dirsek teması halinde bulunmaları gerektiğini belirten Sığınç, bu durumun çocukların yanlış şeyleri öğrenmelerine, zararlı alışkanlıklar edinmelerine meydan vermeyeceğinin altını çizdi. Semineri düzenleyen Doğu Akdeniz Üniversitesi yetkililerine teşekkür eden Sığınç, bilginin ve ilmin öğrenilmesi, doğru aktarılması, temel değerler ve bu değerlere yönelik izlenen yol, rehberliğin önemi gibi konulara değindi.

Yapılan konuşmaların ardından Eğitim Uzmanı Süleyman Bedelioğlu, rehber öğretmenlere "Öğrencilerde algı hataları" konusunda seminer verdi.

(MSA-Y)



18.04.2017 15:38:27 TSI

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