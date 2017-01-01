18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Arguvan Belediyespor'da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor

18 Nisan 2017 Salı, 15:31
Arguvan Belediyespor'da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor
Arguvan Belediyespor'da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Malatya'yı önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör lig'de (BAL) temsil edecek takımı belirleyecek baraj maçına hazırlanan Arguvan Belediyespor, mutlak galibiyet hedefliyor.
İnönü Üniversitesispor ile 23 Nisan Pazar günü Bölgesel Amatör Lig baraj maçına çıkacak Arguvan Belediyespor, hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın Futbol Şube Sorumlusu Serdar Karakuş, galip gelip BAL'a yükselmek istediklerini söyledi. Arguvan temsilcisinde bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Haftanın 3 günü Yeşiltepe Stadı'nda idman yapan Arguvan Belediyespor'da zorlu İnönü Üniversitesi maçı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Futbol Şube Sorumlusu, Serdar Karakuş, İnönü Üniversitesispor ile oldukça zor bir 90 dakikaya çıkacaklarını söyleyerek, kazanan tarafın kendileri olmak istediğini ifade etti.
"Tek düşüncemiz galip gelmek"
Karakuş, "Rakibimizi yenerek tarihimizde ilk kez BAL'a yükselmeyi hedefliyoruz. Malatya futbolu adına büyük önem taşıyan baraj maçına herkesi bekliyoruz. Gerçekten çok çalıştık ve Malatya amatör futbol sezonunda şampiyon olduk. Şimdi işimiz daha zor. Bölgesel Amatör Lige yükselebilmek için önümüzde tek 90 dakika var. Tabi rakibimizin gücünün farkındayız. Bana göre bu sezon BAL'da en istikrarlı ve iyi futbol oynayan birkaç takımdan biriydi İnönü Üniversitesi. Biz de gücümüz nispetinde bu maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tek düşüncemiz galip gelmek" ifadelerini kullandı.
(MT-SD-Y)

18.04.2017 15:39:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükelçiler Entegre Çevre Projesini inceledi
YEREL

BÜYÜKELÇİLER ENTEGRE ÇEVRE PROJESİNİ İNCELEDİ
Kiraz 'dan referandum değerlendirmesi
YEREL

KİRAZ 'DAN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Zirve Yayınevi'ndeki cinayetler
YEREL

ZİRVE YAYINEVİ'NDEKİ CİNAYETLER

Orman işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
YEREL

ORMAN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI
AK Parti'de teşekkür toplantısı
YEREL

AK PARTİ'DE TEŞEKKÜR TOPLANTISI
Başkan Akdemir Özal ve Fendoğlu'nu unutmadı
YEREL

BAŞKAN AKDEMİR ÖZAL VE FENDOĞLU'NU UNUTMADI
Başkan Polat, Özal'ı ve Fendoğlu'nu rahmetle andı
YEREL

BAŞKAN POLAT, ÖZAL'I VE FENDOĞLU'NU RAHMETLE ANDI
Özal panelle anılacak
YEREL

ÖZAL PANELLE ANILACAK
Malatya'da bahar sağanağı
YEREL

MALATYA'DA BAHAR SAĞANAĞI

Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Büyükelçiler Battalgazi'nin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi
YEREL

BÜYÜKELÇİLER BATTALGAZİ'NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLERİNİ GEZDİ
Başkan Polat Özal ve Fendoğlu'nu unutmadı
YEREL

BAŞKAN POLAT ÖZAL VE FENDOĞLU'NU UNUTMADI
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN
16 Nisan referandumunun ardından
YEREL

16 NİSAN REFERANDUMUNUN ARDINDAN
Siyasiler açılışta bir araya geldi
YEREL

SİYASİLER AÇILIŞTA BİR ARAYA GELDİ
Esenlik markaları beğeni topladı
YEREL

ESENLİK MARKALARI BEĞENİ TOPLADI
Malatya'da 41. Turizm Haftası kutlamaları başladı
YEREL

MALATYA'DA 41. TURİZM HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN
Fatma Uygur Türkiye Şampiyonu Oldu
YEREL

FATMA UYGUR TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 24'üncü yılı
YEREL

8. CUMHURBAŞKANI ÖZAL'IN VEFATININ 24'ÜNCÜ YILI

Erkenek Tünelinde sona gelindi
YEREL

ERKENEK TÜNELİNDE SONA GELİNDİ
Büyükşehir Belediyesi Doğanyol'da çiftçilere eğitim verdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOĞANYOL'DA ÇİFTÇİLERE EĞİTİM VERDİ
Halk oylamasının ardından
YEREL

HALK OYLAMASININ ARDINDAN

Vali Toprak'dan Turizm Haftası kutlaması
YEREL

VALİ TOPRAK'DAN TURİZM HAFTASI KUTLAMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ŞEHİRLERİ

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!
  • 4 "Anne evlat aşkı"