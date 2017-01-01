YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Arguvan Belediyespor'da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor

Arguvan Belediyespor'da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya'yı önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör lig'de (BAL) temsil edecek takımı belirleyecek baraj maçına hazırlanan Arguvan Belediyespor, mutlak galibiyet hedefliyor.

İnönü Üniversitesispor ile 23 Nisan Pazar günü Bölgesel Amatör Lig baraj maçına çıkacak Arguvan Belediyespor, hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın Futbol Şube Sorumlusu Serdar Karakuş, galip gelip BAL'a yükselmek istediklerini söyledi. Arguvan temsilcisinde bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Haftanın 3 günü Yeşiltepe Stadı'nda idman yapan Arguvan Belediyespor'da zorlu İnönü Üniversitesi maçı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Futbol Şube Sorumlusu, Serdar Karakuş, İnönü Üniversitesispor ile oldukça zor bir 90 dakikaya çıkacaklarını söyleyerek, kazanan tarafın kendileri olmak istediğini ifade etti.

"Tek düşüncemiz galip gelmek"

Karakuş, "Rakibimizi yenerek tarihimizde ilk kez BAL'a yükselmeyi hedefliyoruz. Malatya futbolu adına büyük önem taşıyan baraj maçına herkesi bekliyoruz. Gerçekten çok çalıştık ve Malatya amatör futbol sezonunda şampiyon olduk. Şimdi işimiz daha zor. Bölgesel Amatör Lige yükselebilmek için önümüzde tek 90 dakika var. Tabi rakibimizin gücünün farkındayız. Bana göre bu sezon BAL'da en istikrarlı ve iyi futbol oynayan birkaç takımdan biriydi İnönü Üniversitesi. Biz de gücümüz nispetinde bu maçta elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tek düşüncemiz galip gelmek" ifadelerini kullandı.

(MT-SD-Y)



18.04.2017 15:39:16 TSI

NNNN

