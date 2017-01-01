18 NİSAN 2017
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ESKKK 3. Bölge Mali Genel Kurulu Muğla'da yapıldı

18 Nisan 2017 Salı, 15:31
ESKKK 3. Bölge Mali Genel Kurulu Muğla'da yapıldı
ESKKK 3. Bölge Mali Genel Kurulu Muğla'da yapıldı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Aydın-Muğla illerindeki esnaf ve sanatkarlara hizmet veren S.S. 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği 46. Olağan mali Genel Kurulu yapıldı. Birliğe ait Fethiye Çalış'ta bulunan sosyal tesislerde gerçekleşen olağan mali genel kurulda bilgi veren Başkan Necip Saraç, "2016 yılında kullandırılan kredi 640 milyon TL'ye çıkmıştır. Bu kredi tutarını plasman dahilinde 26 bin 724 kayıtlı ortaktan 15 bin 747'si kullanmıştır" dedi.
Açılış konuşmasını kuruluşundan bu yana birliğe hizmeti geçen tüm idareci ve personele teşekkür ederek başlayan Birlik Başkanı Necip Saraç, hayatta olmayanlara da rahmetle yad etti. Esnaf ve sanatkarın her zaman yanında olan sıkıntılarını dinleyip çözüme kavuşturan hükümet yetkililerine ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) başkanı milletvekili A.Kadir Akgül ve yönetimi ile Halk bankası yetkililerinde de esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür eden Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bölge Birliği'ne bağlı 43 kooperatife 2015 yılında verilen 472 milyon TL'lik plasmanın 2016 yılı sonu itibariyle yüzde 39 artarak, 654 milyon TL'ye çıktığını ifade eden Saraç "Kooperatiflerimizce 2015 yılında kullandırılan kredi miktarı ise 465 Milyon TL'den yüzde 38 artarak 2016 yılında 640 milyon TL'ye çıkmıştır. Bu kredi tutarını plasman dahilinde 26 bin 724 kayıtlı ortaktan 15 bin 747'si kullanmıştır. 2016 yılında kredi kullanan ortak sayısında yüzde 27 oranında artış görülmüştür. Kooperatiflerimizin 2015 yılı sonu hesaplarında mevcut varlık toplamı olan 74 milyon 100 bin TL, 2016 yılında yüzde 14 artışla 84 milyon 600 bin TL'ye ulaşmıştır" dedi.
"52 milyon 27 bin TL sıfır faizli kredi kullandırıldı"
Birlik olarak esnaf ve sanatkara en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olduklarını da kaydeden Başkan Saraç, "Merkez birliğimizin 2016/2 sayılı genelgesi ile kooperatif ortaklarına sıfır faizli kredi imkanı sağlanmıştır. Bölge Birliğimize bağlı 43 kooperatifimiz tarafından 2.004 ortağa 52 milyon 027 bin TL tutarında sıfır faizli kredi kullandırımı yapılmıştır" diyerek esnaf ve sanatkarı sorunlarının çözümü için sürekli ilgili kurum ve kuruluşlarla temas halinde olduklarını kaydetti.
Divan Başkanlığını TESKOMB Genel Başkan Vekili Selahaddin Hünü, Divan Başkan Yardımcılığını Ali İhsan Kubilaç'ın katip üyelikleri de Ali Suat Tekin ve İlyas Tüfekçi'nin yaptığı olan mali genel kurula
Türkiye Halk Bankası yetkilileri, esnaf temsilcileri, delegeler ve davetliler katıldı. Genel Kurul'da gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.
(İK)

18.04.2017 15:39:29 TSI
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