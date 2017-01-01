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Eski Kayseri Fotoğrafları sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Faruk Yaman'ın, 'Eski Kayseri Fotoğrafları Sergisi' açıldı.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası Etkinlikleri kapsamında, Melikgazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Faruk Yaman'ın, 'Eski Kayseri Fotoğrafları Sergisi' açıldı. Turizm Haftası programından sonra gerçekleştirilen sergi açılışına Vali Süleyman Kamçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç, TURSAB Erciyes Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Fatih Özköse ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Vali Süleyman Kamçı, "Sayın Faruk Yaman'ın koleksiyonlarından oluşan Eski Kayseri Fotoğrafları sergisini açmak için burada bulunmaktayız. Serginin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Vali Süleyman Kamçı ve diğer konuklar sergiyi gezdi. Faruk Yaman, sergideki fotoğraflar hakkında Vali Süleyman Kamçı'ya bilgi verdi.

(sk)



18.04.2017 15:46:32 TSI

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