YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Gürün'e Hindistan'dan Ziyaret

Başkan Gürün'e Hindistan'dan Ziyaret

- Hindistan Film ve Düğün Organizasyon Firması Island Group şirketinin sahibi Aman Bhatia ve Niyati Nagpal, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Hindistan'ın köklü firmalarından, 17 farklı ülkeyle işbirliği içerisinde çalışan Bollywood çekimleri, düğün destinasyonları, firmalar arası etkinlik gibi birçok alanda hizmet veren Island Group Muğla'da film çekmek, aynı zamanda turizm destinasyonu olarak ilimizi kendi ülkelerinde tanıtmak amacı ile geldikleri Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü de ziyaret ettiler.

Aman Bhatia: "Hindistanlı turistlerin Aradığı Herşey Muğla'da Fazlasıyla Var"

Muğla'da kaldıkları 4-5 gün içerisinde doğaya, denizlere, iklime, yemeklere ve daha birçok güzelliğe hayran kaldıklarını söyleyen Island Group şirketi sahibi Aman Bhatia, ne yazık ki Muğla'nın Hindistan'da bugüne kadar bilinmediğini, Muğla'da yaşadıklarını, gördüklerini gerek fotoğraflarla, gerek görüntülerle Hindistan'da anlatacaklarını söyledi. Muğla'nın doğal güzellikleri, misafirperverliği gibi birçok özelliği ile Hindistanlı turistlerin aradığı özellikleri taşıdığını söyleyen Aman Bhatia Hindistan'da 62 milyon pasaportlu vatandaşlarının olduğunu ve bunlardan ortalama 18 milyonun her yıl seyahat ettiğini söyledi.

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği Başkanı Yücel Okutur Hindistanlı misafirlerine Muğla'nın turizm için birçok farklı yönünü göstermeye çalıştıklarını, film çekimleri için Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'de kurduğu film atölyesini gezdirdiklerini Hintli misafirlerin çok beğendiklerini söyledi ve bugüne kadar kendilerine turizmdeki her türlü desteği için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti.

Başkan Gürün; "Turizmde Özellikle Çin ve Hint potansiyeli değerlendirilmeli"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'da ve ülkemizde turizmi 12 aya yaymak, değişen turizm faaliyetlerine ayak uydurmak ve farklı ülke vatandaşlarını ülkemize çekmek için yapılan çalışmaları desteklediklerini söyledi ve turizmde Çin ve Hint pazarına önem verilmesi gerektiğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Turizm ülke ekonomisinden, iç ve dış siyasetten çok çabuk etkilenen, yaşanan en küçük olumsuzlukta ekonomik olarak turizm sektöründen geçinenleri mağdur edebilen bir alan haline geldi. Ülkemiz ve Muğlamız birçok turizm faaliyetine uygun doğal, tarihi güzelliklere sahip. Turizmi12 aya yayarak ve çeşitlendirerek birçok dünya ülke vatandaşını ülkemizde ve Muğlamızda misafir edebiliriz. Dünya nüfusunda bir ve ikinci sırada olan Çinli ve Hintli vatandaşlarımızda önemli bir turizm potansiyeli oluşturuyor. Bu nedenle Muğlamızı Hindistan'da tanıtmak için gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Kaldıkları süre içerisinde Muğlamızı çok beğendiklerini, Muğlamızda film ve düğün organizasyonları yapmak istediklerini belirttiler. Muğla, Hindistan arasındaki ilişkilerin oluşması ve sürdürülebilir olması için önemli bir adım atıldı. Muğla'yı sadece deniz, kum, güneş ile değil herşeyi ile kaplıcaları, antik kentleri, yaylaları ile anlatmalı, Hindistanlı misafirlerin de turizmden neler beklediğini iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.

(BT)



18.04.2017 15:47:18 TSI

NNNN

