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Kayyum Çınar, ilk nikahı kıydı

18 Nisan 2017 Salı, 15:43
Kayyum Çınar, ilk nikahı kıydı
Kayyum Çınar, ilk nikahı kıydı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - İçişleri Bakanlığınca Bitlis Belediyesine kayyum olarak atanan Bitlis Valisi Ahmet Çınar; Hilal Bozca ve Veysel Sulukaya'nın nikahını kıydı.
Bitlis Belediyesi Evlendirme Memurluğunda kıyılan nikahta bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, genç çifte mutluluklar diledi. Çiftin nikahını kıyan Ahmet Çınar, 'yuvayı dişi kuş yapar' sözünden evlilik cüzdanını gelin Hilal Bozca'ya takdim etti.
Şahitlerin ve misafirlerin katılımıyla genç çiftin nikahını kıyan Çınar, damat Veysel Sulukuya'nın şahitliğini yapacağını, ancak kısmette nikahını kıymak olduğunu söyledi. Çiftin nikahının kıyılmasından sonra Çınar, ömründe ilk defa nikah kıydığını belirterek, "Ben şehrin valisi olarak hep Veysel kardeşimin nikah şahidi olurum düşüncesindeydim, ama nikahını kıymak bana nasip oldu. Hiç kimse mükemmel değil, bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Önemli olan ailenin birlik ilişkileri saygı temelinde kurulmasıdır. İnşallah bu saygı temelinde kurulan yuvanız, sevgiyle yoğrulmuş olarak devam edecek. Cenab-ı Allah sizleri, ailelerinize ve çevrenizle birlikte hep mutlu kılsın. Öncelikle sizlere sonra vatana, millete hayırlı evlatlar nasip etsin. Evin patronu her zaman erkek, ne kadar sert olursa olsun, ben bunu hayat tecrübemden ve çevremden gördüklerimden dolayı her zaman kadınlardır" diye konuştu.
Nikahın sonunda Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar'a nikah şekeri takdim edildi.
(VO-MSA-Y)

18.04.2017 15:51:48 TSI
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