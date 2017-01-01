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Safranbolu 'Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri Konferansı'na ev sahipliği yapacak

- Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy:

- "Uluslararası miras şehirlerin çocukları, Safranbolu'da buluşuyor."



(Fotoğraflı)



Samet Oğuzhan Doğan

KARABÜK (İHA) - Safranbolu ilçesinde 21-24 Nisan'da 20 ülkeden 200 katılımcıyla düzenlenecek "8. Uluslararası Avrasya Dünya Miras Şehirleri Konferansı"nın programı açıklandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Meclis Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, konferansın "Miras, Çocuk ve Turizm" başlığı altında yapılacağını söyledi.

Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu hakkında bilgiler veren Başkan Aksoy, bunun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan 280 şehrin kurucu üye olarak başlattığı bir organizasyon olduğunu belirtti.

Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanacak olması dolayısıyla organizasyonun Safranbolu'da yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Mirasın geleceğe aktarımı sürecinde çocukların mirasın farkındalığına varmaları, mirası koruma sürecinde bilinçlenmeleri çok önemli. Çeşitli şehirlerden Safranbolu'ya çocuklar gelerek Safranbolu'daki kardeşleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılacak. Yöresel kıyafetleriyle çeşitli yöresel danslarla Safranbolu'daki kutlamalara renk katacaklardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Safranbolu'da bir kültür buluşmasına ve kaynaşmasına da imkan hazırlayacak." dedi.

Programın ilk gününde açılış konuşmaları, konferanslar ve sergi açılışlarının olacağını da aktaran Aksoy, Safranbolu ile Tataristan'ın Bolgar arasında "kardeş şehir protokolü"nün de imzalanacağını kaydetti.

"Safranbolu'nun önerisi kabul edildi "

Safranbolu'nun kültür turizminin yanında kongre turizmi konusunda da atağa geçtiğini vurgulayan Başkan Necdet Aksoy, "Pek çok ulusal ve uluslararası kongre Safranbolu'da gerçekleştirildi ve bundan sonra gerçekleştirilecek. Kültür turizminin hemen yanında, onunla bitişik gerçekleşen kongre turizmine de bölgemiz kapısını açtık ve önemli mesafeler kat etttik. Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında 'Dünya Miras Şehirleri Çocukları Safranbolu'da Buluşuyor' etkinliği düzenledik. Türkiye'deki dünya mirası şehirlerin çocuklarını buraya davet etmiştik. Şimdi de bunu uluslararası boyuta çıkarıyoruz. Uluslararası miras şehirlerin çocukları, Safranbolu'da buluşuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını burada bir kaynaşma, mirasın farkındalığının ifade edileceği bilinçlendirme sürecinde geçirecekler." İfadesinde bulundu.

(SOD-YE-Y)



18.04.2017 15:52:30 TSI

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