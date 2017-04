YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Melikgazi'de park ve bahçeler

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, parklar ve bahçelerin hem temizliği hem de çiçeklerin bakımı kadınların eli ile güzelleştiğini söyledi.

Temizlik melekleri olarak adlandırılan ve İş-Kur kapsamında çalıştırılan kadınların bundan böyle ilçenin parkla ve bahçelerin genel temizliğinden sorumlu olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Anadolu'da bir söz vardır. Kadın elinin deydi,iş tamamdır. İşte tam bu sözün geçerli olduğu artık park ve bahçelerin bakım ve temizlinde şahit olacağız. Çünkü kadınlar temizlik konusunda daha hassas ve titizdirler. Bu ilke ile yeni bir strateji ile artık park ve bahçeleri kadınlara emanet edeceğiz. Park ve bahçe işlerinde çalışan kadınların, şehirdeki parkları adeta kaneviçe gibi işliyor. Estetik ve düzen konusunda kadın eli ve kadın gözünün daha hassas oluşu şehrimize yeni bir misyon kazandıracaktır" dedi.

Park ve bahçeler de çalışan kadınlar ise hemcinsleri ile birlikte şehri en güzel hale getirmek için çalıştıklarını söylediler. "Her ne kadar çalışan olsak da insanlar bir parka geldiğinde çiçeklere bahçeye baktığında keyif alıp stres atabiliyorsa bu bizim keyfimizi arttırıyor" diyen kadın işçiler vatandaşların çöplerini çöp kutularına atmalarını ve parkları kamu malı olduğundan korumalarını istediler.

Parkların temizliği ve parklarda bulunan çiçeklerin bakımı gibi birçok işte görev alan kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi belediyelerde park ve bahçe işlerinde de daha çok tercih edilmeye başlandı. Kadın eliyle yapılan estetik dokunuşların vatandaşlar tarafından daha çok takdir edilip beğenildiği belirtildi.

Çiçek bakımı görevinde bulunan Sevgi Kocak da, "Çevremizi şehrimizi güzelleştirmek için el birliği ile bu güzelliği yapmak için hep beraber bir araya geldik.kendi Şehrimizi çok seviyoruz her taraf çiçek açsın geleceğimiz için ve saygı değer büyüklerimiz için ayrıca bu imkanı bizlere sunan belediye başkanımız sayın Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

18.04.2017 15:57:11 TSI

