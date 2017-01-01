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Başkan Keleş tarihi meydan projesini inceledi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi tarafından hazırlanan Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi için çalışmalar devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş hazırlanan proje kapsamında yapılacak çalışmaları inceledi.

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Destek programı kapsamında Düzce Belediyesi ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile hazırlanan "Konuralp Tarihi Kent Meydanı Düzenleme ve Restorasyon Projesi" kapsamında çalışmalar başladı. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş de proje ekibiyle bir araya gelerek meydan için yapılacak çalışmaları inceledi. Proje ekibinden alanda yapılacak yenileme ve restorasyon hakkında bilgi alan Başkan Keleş Konuralp'in turizm potansiyelinin en verimli şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile Konuralp yerleşkesinde Antik Çağ, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait günümüzdeki kültürel mirasının görünür hale getirilmesi, bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın korunması, birinci derece sit alanı olan Konuralp tarihi kent meydanı ile meydanın tarihi, kültürel dokusunu ön plana çıkaran yapıların restore edilip turistik bir işlev kazandırılarak canlandırılması ve Düzce'nin yerel kalkınmasında turizmin öncü sektör haline getirilmesi ve bölge turizminin hareketlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında tarihi yapıların röleve, restitüsyon, restorasyon, mühendislik ve kentsel tasarım projelerinin detaylandırılarak hazırlanması ve tarihi yapıların restorasyon ve onarım faaliyetlerinin yapılması hedefleniyor.

(TT-AY)



18.04.2017 15:57:21 TSI

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