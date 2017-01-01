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Dal güvesine karşı bioteknik mücadele



(Fotoğraflı)



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'da köylülere bioteknik mücadele kapsamında 'Feromon tuzaklama' dağıtımı yapıldı.

Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçe köylerinde bioteknik mücadele kapsamında 'Feromon tuzaklama' dağıtımının yapıldığı bildirildi. Fıstık bahçelerinde yoğun olarak görülen kermania pistaciellaya karşı mücadelede kullanılmak üzere il müdürlüğü tarafından hazırlanan ve il özel idaresinin yüzde 75 hibe desteği ile 550 adet delta tuzak takımı ve 550 adet dal güvesi feromon tuzaklaması 200 çiftçiye dağıtıldı. Batman'ın Binatlı köyünde yapılan törene Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Sadık Yalçın, konu ile ilgili teknik personel ve çiftçiler katıldı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yalçın ve teknik personel tarafından çiftçilere fıstık tarlasında 'Feromon Tuzaklama' uygulamalı olarak anlatıldı.

(OA-AKK-Y)



18.04.2017 15:59:35 TSI

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