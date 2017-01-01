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Yağmur Eskişehirlilere zor anlar yaşattı

- Hava sıcaklığı 12 dereceye kadar düştü, hafta sonuna doğru sağanak yağış beklentisi var



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, öğlen saatlerinde başlayan kısa süreli yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmur, yollarda su birikintilere yol açarken, sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da kapalı alanlara sığındı. Kent merkezindeki yayalar şemsiyeleri yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanıp yanında şemsiye taşımayan vatandaşlar ise çevre dükkanlardan satın alma telaşına düştü. Yarım saat süren yağmurun ardından hayat normale döndü.

Bu arada, bugün gündüz hava sıcaklığı 12 dereye kadar düştü. Yarınki güneşli havanın ardından hafta sonuna kadar Eskişehir'de sağanak yağış beklentisi var. Ortalama 20 derecelerde seyreden hava sıcaklığı, hafta sonu gündüz 10, gece 8 dereceye kadar düşecek

(İHA-MET-Y)



18.04.2017 15:59:36 TSI

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