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Nesine.Com Eskişehir Basket'ten Rektör Gündoğan'a nezaket ziyareti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Nesine.Com Eskişehir Basket Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette; Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özeçoğlu, Basketbol Şube Sorumlusu Derya Yannıer, Basın Sözcüsü Doç. Dr. Yavuz Tuna, Yönetim Kurulu Üyeleri F. Özgür Demirdaş, Murat Sürel, Murat Gürsengil ve Altyapıdan Sorumlu Yönetici Ömer Benli hazır bulundu.

Nesine.Com Eskişehir Basket Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin Anadolu Üniversitesine bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Konuklarımız, Anadolu Üniversitesi olarak Eskişehir Basket'e ve basketbol sporuna yapmış olduğumuz katkılardan dolayı bize teşekkürlerini ilettiler. Önümüzdeki günlerde oynayacakları play-off maçlarına bizi davet ettiler ve şampiyonluğu birlikte kutlama temennisinde bulundular" dedi.

(İHA-MET-Y)



18.04.2017 16:04:27 TSI

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