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Fatsa'da referandum değerlendirme toplantısı

18 Nisan 2017 Salı, 16:02
Fatsa'da referandum değerlendirme toplantısı
Fatsa'da referandum değerlendirme toplantısı
- AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar:
- "Milletimiz 16 Nisan günü üzerine düşen görevi yaptı"
- Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan:
- "Halkımız ülkemizin istikrarsızlıktan kurtulması adına çıkış yolunun evet demek olduğuna inandı"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığı'nda 16 Nisan referandumu değerlendirme toplantısı yapıldı.
Parti binasında gerçekleşen toplantıya Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı Eftal Mutlu ve partililer katıldı.
Toplantıda ilk konuşmayı yapan AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, "Tarihi bir süreci hep birlikte beraberce yaşadık. Milletimiz 16 Nisan günü üzerine düşen görevi yapmıştır. İnşallah ülkemiz için, Fatsamız için, Ordumuz için hayırlı olur diyorum. Biz bu saatten sonra artık evet verenlerle ve hayır verenlerle birlikte el ele vererek gönül gönüle olacağız. Evet veren de bizim vatandaşımız, hayır veren de bizim vatandaşımız. Sandıktan ne çıkarsa çıksın bizim başımızın üstünde yeri vardır" dedi.
16 Nisan referandumun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "AK Parti ile beraber siyasi hayatımızda bu seçim 12. seçimimizdi. Bu gerçekten hepsinden daha önemli bir seçimdi sadece bir dönemlik yönetici seçilen değil, ülkenin geleceğinin oylandığı, bu memleketin istikbalinin oylandığı bir seçimdi. Tabii bu seçim kampanyası siyasi bir seçim kampanyası değildi ebetteki. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Başbakanımız, ilçe teşkilatlarımız çok yoğun bir evet kampanyası yürüttü ama burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, Büyük Birlik Partisi evet kampanyası yaptığını açıkça dile getirdi ve çalıştılar. O sebeple bütün Türkiye'yi kucaklayan bir kampanya oldu. Halkımız ülkemizin istikrarsızlıktan kurtulması adına çıkış yolunun evet demek olduğuna inandılar. Çok şükür koalisyon riski bertaraf olmuştur, bitmiştir artık. Bu seçimin en büyük kazanımı istikrar ve güvendir. Bu çok büyük bir kazanımdır Sayın Cumhurbaşkanımız 15 senedir bu milleti kucaklayarak kardeşlerinin desteğini alarak yola devam ediyor. Hepimiz faniyiz. Başta Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu memleketin, hükümetinin başı olmak için seçilmenin şartı herkesi kucaklamaktır. Bu barışı, sevgiyi, muhabbetliği ve kardeşliği getirecek ve bunu pekiştirecektir. Bu milletimiz bize destek verdi. Yani evet kampanyası adına sadece bize değil, evet kampanyası yürüten herkese destek verdi, güvendi. Bu desteğe layık olmak için hepimiz canla başla çalışma yapmaya devam edeceğiz. Sayın MHP İlçe Başkanı Sayın Eftal Mutlu beye de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün buradaki toplantıya katılmış olması bizim açımızdan çok büyük bir nezaket örneğidir. Bu kardeşliğin, bu muhabbetliğin sadece bir seçimlik değil her daim devam etmesini arzu ediyorum" diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı Eftal Mutlu ise parti olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki icraatlara bakacağız ve doğru karar verdiğimizi hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından basın toplantısı sona erdi.
(AA-SLH-Y)

18.04.2017 16:10:42 TSI
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