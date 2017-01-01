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Hatay Yapı ve Gayrimenkul Fuarı 3 Mayıs'ta açılıyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:07
Hatay Yapı ve Gayrimenkul Fuarı 3 Mayıs'ta açılıyor
Hatay Yapı ve Gayrimenkul Fuarı 3 Mayıs'ta açılıyor
- Savaş: "Fuar, kentin ekonomik hareketliliğine katkı sunacak"

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilki düzenlenecek Hatay Yapı ve Gayrimenkul Fuarı'nın kentin ekonomik hareketliliğine katkı sunacağını söyledi.
Hatay İnşaatçılar ve Boyacılar Odası Başkanı Mehmet Alakuş'u makamında kabul eden Başkan Savaş, 3-7 Mayıs tarihleri arasında Antakya'da gerçekleşecek olan 1. Hatay Yapı ve Gayrimenkul Fuarı hakkın da görüş alışverişinde bulundu.
Antakya Otogarı yanındaki fuar alanında gerçekleşecek 1. Hatay Yapı ve Gayrimenkul Fuarını, son yıllarda gelişen inşaat sektöründe kentin söz sahibi olması ve ekonomik hareketliliğine katkı sunması için desteklediklerini belirtti. Savaş, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak MIPIM'de, EMITT'te, EXPO'da ve daha birçok uluslararası fuarda Hatay'ın tanıtımı ve kalkınması için çalışmada bulunduk. Şimdi de böylesine değerli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. 3 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da gerçekleşecek olan açılışa tüm hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi.
(BGY-Y)

18.04.2017 16:16:07 TSI
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