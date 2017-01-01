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MASKİ yapılanmasını güçlendiriyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bakım-onarım ve revizyon çalışmalarını tamamlayarak faaliyete aldığı 13 atıksu arıtma tesisini kendi bünyesindeki ekipler ile işletmeye başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, bakım-onarım ve revizyonlarını tamamlayarak çalışır hale getirdiği 13 atıksu arıtma tesisi ile Manisa'nın kaderini değiştiriyor. MASKİ, ilgili yönetmelik esasınca 2 yıl süresince yüklenici firmalar tarafından çalıştırılan tesislerin işletimini tamamen kendi bünyesine aldı. Bu tesislerde günde ortalama 70 bin metreküp atıksuyu arıtan MASKİ Genel Müdürlüğü, oluşturduğu güçlü yapılanma sayesinde tesislerin tüm sürecinin takibini kendi ekipleri ile yapmaya başladı. İşletim maliyetinden büyük oranda tasarruf getiren bu gelişmeyle birlikte kurum bütçesine de önemli katkı sağlandı. İşletimleri devralınan Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Durasıllı, Gelenbe, Gölmarmara, Karakurt, Karaoğlanlı, Keçiliköy, Kula, Kırkağaç, Salihli ve Saruhanlı atıksu arıtma tesisleri artık tamamen MASKİ bünyesinde işletilerek Manisa'daki atıksu kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilecek.

Manisa genelinde hizmet veren 13 adet tesisin MASKİ bünyesine geçmesiyle birlikte hem MASKİ'nin hem de Manisa'nın kazandığını söyleyen MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "İlimizdeki atıksuların sebep olduğu çevre kirliliğini minimum seviyeye indirmek amacıyla evsel nitelikli atıksuları arıttığımız tesislerimizin tüm işletmesini artık kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu hem kurumumuz, hem de Manisa için önemli bir kazanç. Tesislerimizi en verimli şekilde çalıştırarak doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliğin korunduğu, daha temiz bir Manisa inşa etme yolunda büyük adımlar atıyoruz. Bu yolda bize destek olan ve yardımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e de teşekkürlerimi sunarım. Şuan inşaatları süren 4 adet atıksu arıtma tesisimiz ile planlama aşamasında olan 8 tesisimiz sayesinde, kendisinin de söz verdiği gibi inşallah bir gün Gediz'de balık tutulacak günlere de tekrar kavuşacağız" dedi.

(AY-Y)



18.04.2017 16:16:13 TSI

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