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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Turizm Haftası Delikli Taşa ziyaret ile başladı

18 Nisan 2017 Salı, 16:10
Turizm Haftası Delikli Taşa ziyaret ile başladı
Turizm Haftası Delikli Taşa ziyaret ile başladı

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Turizm Haftası etkinliklerine Burhaniye Dutluca Mahallesi'nde başladı.
Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası bu yıl Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın katılımıyla Burhaniye'ye bağlı Dutluca kırsal mahallesinde başlatıldı. Havran ve Ayvalık Kaymakamlarının da katıldığı etkinliğe Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner ev sahipliği yaptı.
Burhaniye'ye bağlı ve tarih öncesi dönemden kaldığı bilinen kaya sunaklarıyla meşhur, bir çok kültür ögesini içinde barındıran Dutluca kırsal mahallesinde Delikli Taş denilen yerde yapılan etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı yaptıkları konuşmalar ile Balıkesir ve özelde Burhaniye'nin tarihi, turistik öneminden bahsettiler. Köy halkı ve ilçe protokolünün de yer aldığı program köylü kadınların hazırladığı ve köye özgü yemeklerin yenildiği bir ziyafet ile tamamlandı. Programın her safhasında katkı sunan Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Ticaret Odası da etkinlikte aktif rol üstlendiler.
Önümüzdeki dönemde özellikle Belediye tarafından ilçeye kazandırılacak olan ve altyapı çalışmaları devam eden termal tesisin ve Delikli Taş Kaya Sunağı yanına yapılacak olan mesire alanının müjdesi verildi. Köy halkı tarafından geleneksel olarak yaşatılan ve her haneye iki yılda bir gelen sırayla devam eden Ramazan İftarı geleneği için bu yıl Vali Ersin Yazıcı'da iftara davet edildi.
(EME)

18.04.2017 16:17:51 TSI
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