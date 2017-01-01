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Başkan Yılmaz: "Bu görüntüler bize yakışmıyor"



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Her yönüyle büyük gelişim ve değişim mücadelesi veren şehrimize artık 3. dünya ülkelerinden kalmış estetikten uzak ve bizi utandıran görüntüler yakışmıyor" dedi.

Samsun'u çevre ve görüntü kirliliğinden kurtarmak ve kente yakışır bir görünüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, "Her yönüyle büyük gelişim ve değişim mücadelesi veren şehrimize artık 3. dünya ülkelerinden kalmış estetikten uzak ve bizi utandıran görüntüler yakışmıyor. Burası bizim evimiz. Nasıl biz evimizin içinde dağınık, kirli, göze hoş gelmeyen görüntülere tahammül edemiyorsak, kentimizde de artık böyle bize yakışmayan çirkinliklere izin vermemeli ve hep birlikte bununla mücadele etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu'nun aldığı kararlar çerçevesinde yoğun bir çalışma başlattıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Ekiplerimiz, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırıyor. Şehre giriş çıkışı sağlayan doğu, batı ve güney ana arterlerdeki yol üzerinde bulunan ve düzensiz bir görüntü oluşturan reklam tabelalarını kaldırıyoruz. Kavşak ve yol kenarlarında çevre kirliliğine neden olan etkenleri temizleyip, peyzaj düzenlemeleriyle güzelleştiriyoruz. Sıvasız ve boyasız binaları tek tek tespit edip apartman, konut ya da iş yeri fark etmez, buraların cephelerini düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Kente dışarıdan ilk defa gelen bir insanın ilk bakacağı şeyin karşılaştığı yapılaşmanın düzen ve görüntüsü olacağına dikkat çeken Başkan Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Biliyorsunuz Temmuz ayı içerisinde sporcu, spor adamı, gazeteci ve bunların ailelerinden oluşan binlerce misafiri ağırlayacağımız bir 'İşitme Engelliler Olimpiyatı'na ev sahipliği yapacağız. Samsun turizminin ve ilçelerinin dünyaya tanıtımı için büyük fırsat olan bu organizasyon için kentimize gelen insanlar da ilk buna dikkat edecek. Bu önemli tanıtım fırsatını şehrimiz adına en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bu nedenle kendimize olan saygımızın ve bilinçli birer vatandaş olma sorumluluğumuzun gereği olarak hemşehrilerimden ricam bu konudaki hassasiyetimize destek olmalarıdır. Hep birlikte Samsunumuzu bize yakışan ve baktığımızda yüzümüzü güldüren bir çehreye kavuşturalım."

(SAM-SLH-Y)



18.04.2017 16:18:00 TSI

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