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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Ilıcalı besiciyi müsteşarla buluşturdu

18 Nisan 2017 Salı, 16:11
Ilıcalı besiciyi müsteşarla buluşturdu
Ilıcalı besiciyi müsteşarla buluşturdu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı Erzurum'daki besicileri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı ile bir araya getirdi. Damızlık Keçi ve Koyun Yetiştirecileri birliğinde düzenlenen toplantıda besiciler sorunlarını Yazıcı'ya anlattı.
Yaşanılan sorunlara duyarsız kalmayan Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı, besicileri Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı ile bir araya getirdi. Damızlık Keçi ve Koyun Yetiştirecileri birliğinde düzenlenen toplantıda Besicilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili istişarelerde bulunuldu.
"Yeni Politikalarla Hayvan İthalatını Düşüreceğiz"
Besicilerin en büyük sorunlarından biri olan ithal hayvan alımı konusuna değinen Yazıcı, "İhtiyacımız olan et miktarı yılda 1 milyon 300 bin ton. Bunun 1 milyon 150 bin tonunu sizler aracılığıyla, eli nasırlı çiftçimiz aracılığıyla üretiyoruz. Ancak 150 bin ton et ihtiyacımız doğuyor ve bu oranla yılda 400-500 bin hayvan ithal ediyoruz. Bu ithalat hiçte arzu ettiğimiz bir durum değil. Göreve başladığımızda Sayın Bakanımızın talimatlarıyla hayvancılığı masaya yatırdık. Etin fiyatını belirleyen yüksek maliyetlerle karşılaştık. Bu maliyetler içerisinde besi materyali ve yem vardı. Bu materyalleri yurt içinden ve yurt dışından nereden temin ederseniz edin pahalıya temin ediyor, pahalıya satıyordunuz. Biz bunun önüne geçmek için Et ve Süt Kurumunu devreye koyduk, fiyatı 5 dolardan 3 dolara indirip ucuzlattık ama besiciler ve çiftçiler Et Süt Kurumu'nun kapısında kuyruklar oluşturmaya başladı. Çünkü Et Süt Kurumu'dan ucuza alıyorlar. Bizde yerli besiciyi korumaya çalıştıkça ithal hayvan besleyenler inanılmaz paralar kazanmaya başladılar. Bunun önüne geçmek için bir denge mekanizması kurduk herhangi bir problem olmadan çalışıyor ama bir an önce ithalatı bitirmek istiyoruz. Bunun için hayvancılıkta yeni teşvik ve destek modellleri geliştiriyoruz. " dedi.
"30 İl içerisinde Erzurum'da Yer Alıyor"
'Meraların ıslahını sizler eliyle yapmak istiyoruz' diyen Yazıcı "Milli tarım politikası adı altında bitkisel ve hayvansal üretim eksenli iki üretim modeli uyguluyoruz. Hayvansal üretimde eldeki potansiyeli değerlendirmek adına yaklaşık 30 ili yetiştirici bölgesi ilan ettik. Bunlardan biri de Erzurum. Doğan her buzağıya aşıları tamamsa 750 tl destek veriyoruz. Düve alımında ise yüzde 30 destek veriyor, meraların uzun süreli hayvancılıkla uğraşanlar tarafından kiralanabilmesinin önünü açıyoruz. Artık meralara ticaret yapmaksızın kendi hayvanına yedirebilmek için yem bitkisi ekebileceksiniz." diye konuştu.
"Verilen Destekteklarde Ilıcalı'nın Katkısı Büyük"
Erzurum'a Damızlık Koç-Teke ve Düve merkezininde kurulacağı müjdesini veren Yazıcı "Verilen desteklerin tümü Erzurum'a uygulanıyor. Saydığım 3 desteğinde uygulandığı il sayısı bir elin parmaklarını geçmez, bunlardan bir tanesi de Erzurum. Bizler Erzurumla hemhal olduk kalbimiz yüreğimiz burayla birlikte attı. Sayın vekilime Erzurum ve Erzurumlular adına teşekkür ederim. Konuya ne kadar hassasiyet gösterdiğine ve bu konularla ne kadar ilgili alakalı olduğuna bizzat ben şahidim. Bu desteklerin Erzurum'a sağlanmasında şehrin potansiyeli ve Sayın vekilimin katkısı büyüktür." şeklinde ifade etti.
Ilıcalı'dan Yazıcı'ya Teşekkür
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı'nın Erzurum'a besicinin sorunlarını dinlemek için geldiğini belirten Ilıcalı "Sayın müsteşarımız bugün buraya hiçbir resmi görevlendirmesi olmadığı halde sizinle yaptığımız toplantıda tarafıma ilettiğiniz soru ve taleplerinizi dinlemek adına misafirimiz oldu. Çok güzel bilgiler verdi. Bakanlık tarafından verilen 3 destektende Erzurum'un yararlanıyor olması sizler için çok önemli. Şahsım, besicilerimiz ve Erzurumlular adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Toplantının ardından besiciler, buluşmayı organize eden ve seslerini Bakanlığa duyuran Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı ile taleplerini tek tek dinleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Nusret Yazıcı'ya teşekkürlerini bildirdiler.
(ERZ-AT-Y)

18.04.2017 16:18:48 TSI
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