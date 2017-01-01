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MHP İl Başkanı Karagöz'den ESOB'a referandum ziyareti



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Karagöz, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir konak'ı ziyaret etti.

Başkan Konak, ESOB Başkan Vekili Atilla Kocabaş ile Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Tan tarafından karşılanan Başkan Karagöz, referandum çalışmaları nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulunduğunu söyledi. Milletin, anayasa değişikliğine 'evet' diyerek onay verdiğini belirten Başkan Karagöz, "Bundan sonra ülkemiz güçlü ve hızlı kararlar alarak ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan istikrarlı bir şekilde büyüyecektir. Bundan sonra ülkemiz insanları birlik ve beraberlik içinde hareket ederek güçlü Türkiye hedefinde ilerleyecektir" dedi.

Başkan Konak da ziyaretten son derece memnun olduğunu belirterek "Bizler baştan beri Evet yönünde tavrımızı ortaya koyduk. Değerli Başkanımız Mehmet Karagöz'ün de dediği gibi, evet diyen de hayır diyen de bu memleketin has evlatlarıdır. Bizler dün de ayırıma karşıydık, yarın da karşı olacağız" diye konuştu.

(HK-GC-



18.04.2017 16:19:02 TSI

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