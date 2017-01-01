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YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
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Ağrı'da erik tezgâhlardaki yerini aldı

18 Nisan 2017 Salı, 16:11
Ağrı'da erik tezgâhlardaki yerini aldı
Ağrı'da erik tezgâhlardaki yerini aldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da havaların ısınmasıyla yeşil erik tezgâhlardaki yerini aldı.
Ağrı'da el arabasıyla cadde ve sokakları gezerek yeşil erik satan seyyar satıcı Dilaver Savaş, eriklerin Mersin'den geldiğini, kendilerinin de Halk Pazarından alıp sattıklarını söyledi. Birkaç gündür erik sattığını belirten Savaş, vatandaşların talebinin oldukça fazla olduğunu ve satışlardan memnun olduklarını belirtti.
Eriği paket işi sattıklarını ve fiyatının 2 buçuk lira olduğunu ifade eden Savaş, "Eriklerimiz güzel ve kalitelidir. Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Bizde mevsimlik olarak satıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarımız erik alıyor. Satışlarımız çok iyi olmasa da idare ediyor. Bizde bu şekilde evimize ekmek götürüyoruz" dedi.
(AG-AT-Y)

18.04.2017 16:19:42 TSI
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