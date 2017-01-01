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Fenerium Tır'ı Ağrı'da

18 Nisan 2017 Salı, 16:12
Fenerium Tır'ı Ağrı'da
Fenerium Tır'ı Ağrı'da

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Fenerbahçe spor kulübüne ait lisanslı ürünlerin satışını yapan gezici Fenerium Tır'ı Ağrı'ya geldi.
Sabah saatlerinde Ağrı'ya gelen gezici Fenerium Tır'ı dört yol kavşağında Ağrılı Sarı Lacivertli ekibin taraftarlarıyla bir araya geldi. Fenerbahçeli taraftarlar lisanslı ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Kars'tan Ağrı'ya gelen Fenerium gezici Tır'ı Türkiye'nin 4 bir yanına giderek Fenerbahçe taraftarlarına kulübün lisanslı ürünlerini taraftarla buluşturuyor. Bugün itibariyle vatandaşlara hizmet veren gezici Tır'da yetkili olan Cem Şahin, Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Gezici Tır'ın Ağrı'da yaklaşık olarak 3-4 gün kalacağını belirten Şahin, Ağrı'da yaşayan Fenerbahçeli taraftarların lisanslı ürünleri almaya davet etti. Gezici Tır'da Fenerbahçe bayrakları, nostalji ve yeni formalar, aksesuarlar, hediyelik eşyalar, saat, anahtarlık gibi birçok ürün yer alıyor.
(AG-AT-Y)

18.04.2017 16:20:48 TSI
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