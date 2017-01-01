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Başkan Asya'ya teşekkür ziyareti

18 Nisan 2017 Salı, 16:13
Başkan Asya'ya teşekkür ziyareti
Başkan Asya'ya teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA)  Muş'taki Balpeteği Anaokulu Müdiresi Seda Aksoy ve Müdür Yardımcısı Ayşegül Yaman, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı makamında ziyaret ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, makamında ağırladığı idarecilerle bir süre sohbet ederek, okulun durumu ile ilgili genel bilgi aldı. Muş Belediyesi olarak eğitim eğitim kurumlarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Asya, geleceğin teminatı çocuklar için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyledi. Okullardan gelen talepleri mümkün olduğunca yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Feyat Asya, eğitim camiasına her türlü hizmeti sunmaya devam edeceklerin kaydetti.
Başkan Asya, iyi bir neslin yetişmesi için emek veren öğretmen ve idarecilere de teşekkür ederek, bu yolda onlara destek olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Okul Müdiresi Seda Aksoy da, başarılı hizmetlerinden dolayı Başkan Asya'ya teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmesi için çaba sarf ediyoruz. Bazen imkanlarımızı aşan durumlarda yerel yöneticilerimizden destek istiyoruz. Daha önce başkanımızdan okulumuza yönelik taleplerimiz olmuştu. Taleplerimizi hemen değerlendirmesi bizleri ziyadesi ile sevindirdi. Hem eğitim kurumlarına hem de ilimize çok iyi hizmetler sunduğu için başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(NA-MSA-Y)

18.04.2017 16:21:27 TSI
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