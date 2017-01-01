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Aydın'da Turizm Haftası kutlamaları kültür gezileriyle başladı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'da Turizm haftası kutlamaları il genelinde bulunan ören yerlerine düzenlenen kültür gezileriyle başladı.



Toplumda turizm bilincini geliştirmek amacıyla ülke genelinde her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası kapsamında Aydın Valiliği bünyesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Efeler Belediye Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, TÜRSAB Kuşadası BYK Başkanlığı ve Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanlığının katılımıyla kutlama komitesi oluşturuldu.



Kutlama Komitesinin belirlediği program dahilinde Turizm Haftası etkinlikleri yaklaşık 200 kişinin katıldığı Nysa ve Afrodisias antik kentlerine düzenlenen geziyle başladı. Afrodisias'taki geziye Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay da katılarak katılımcılara Turizm Haftasının yanı sıra Afrodisias ile ilgili bilgiler verdi ve özellikle geziye katılan öğrencilerden Afrodisias'ı tanıtmalarını istedi.

Turizm Haftasının açılışı ise Aydın Müzesi'nde gerçekleştirildi. Müze konferans salonunda başlayan etkinlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının okunmasının ardından Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra Müze Sergi Salonuna geçilerek hep birlikte tarihi eserler gezildi. Müze yetkilileri tarafından müzedeki eserler hakkında katılımcılara bilgi verildi.



Aydın'daki Turizm Haftası kutlamaları 19 Nisan 2017 tarihinde fotoğraf sanatçılarının katılımıyla Efeler ilçesinde kültürel, tarihi ve turistik mekanlara yönelik düzenlenecek foto safari etkinliğiyle devam edecek. 22 Nisan 2017 tarihinde yetkililerin katılımıyla düzenlenecek Turizm Tanıtma Platformu Toplantısı ile sona erecek.

(MB-Y)



18.04.2017 16:24:47 TSI

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