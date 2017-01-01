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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Kiraz 'dan referandum değerlendirmesi

18 Nisan 2017 Salı, 16:17
Kiraz 'dan referandum değerlendirmesi
Kiraz 'dan referandum değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 16 Nisan referandumunu değerlendirdi.
Seçimlerin henüz sonuçlanmadığını savunan Kiraz, CHP Genel Merkezinin bugün seçimin tekrarı noktasında bir müracaatta bulunacağını söyledi.
Seçimde bazı ihlaller olduğunu iddia eden Kiraz, "Şu ana kadar Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin noktada ihlallerin olduğu söz konusu. Bu ihlalleri genel merkezimiz belgeleri ve detaylarıyla Yüksek Seçim Kuruluna verecek ve seçimin tekrar edilmesi noktasındaki düşüncemizi iletecek. Şu ana kadar da mühürsüz oy pusulaları ile ilgili YSK'nın açıklamış olduğu bir karar söz konusu değil. Dolayısıyla bu seçim henüz bitmedi" ifadelerini kullandı. Adil olmayan bir seçim geçirdiklerini ileri süren Kiraz, "Bir tarafta devletin bütün imkanlarını kullanan, bütün baskıları uygulayan bir anlayış vardı. Başta Malatya olmak üzere bütün belediyeler yasak olmasına rağmen her yere bez afiş asarak kendi düşüncelerini yansıttılar. Belediyeler asıl işlerini bir tarafa bırakıp tamamen ne kadar 'evet ' çıkarırız diye koşturdular" dedi. Malatya'da da seçimle ilgili bazı ihlaller yapıldığını savunan Kiraz, "Malatya örgütümüz olarak da bu konuda çok titiz bir çalışma gerçekleştirdik, bütün sandık sonuçlarını aldık. Ben bu anlamda bütün örgütümüze teşekkür ediyorum. Mesela, Kale ilçesinde 14 sandıkta yüzde yüz oy kullanılmış. Bunun için itirazda bulunduk. Çünkü ne olursa olsun bir yerde yüzde yüz oy kullanılması mümkün değil. Bu köyde hiç mi ceza evinde olan yok? Askerde olan yok? İl dışında olan yok? Yine Battalgazi ilçesinde 19 sandıkta mühürsüz oy kullanıldığı için bir itirazda bulunduk. Bu itirazların sonucunu da bekliyoruz. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir anlayışımız, bir bakış açımız var; Biz yıllardır bu ülkede demokrasi için, insan hakları için, barış ve kardeşlik için önemli bir mücadele veriyoruz, bizim mücadelemiz asla ve asla bir seçimle başlayıp bir seçim ile biten bir mücadele değil, bizim mücadelemiz çok derinden gelen bir mücadeledir ve bu mücadelemiz hangi şartta olursa olsun devam edecek" diye konuştu.
Kiraz, 16 Nisan'da Malatya'da küçümsenemeyecek bir sonuç aldıklarını da kaydederek, "Bu seçim AK Partinin 15 yıldır sürdürdüğü politikalara bir itirazıdır. Bizim Malatya'da almış olduğumuz sonuç da küçümsenecek bir sonuç değildir. Her 3 kişiden birisi ilk defa AK Parti politikalarına itiraz etmiştir. Türkiye'de de her iki kişiden birisi itiraz etmiştir. Hem Malatya'nın hem de Türkiye geneline baktığımızda bir paralellik görüyoruz. Ben öncelikle demokrasiden yana, cumhuriyetten yana bu şekilde itiraz ortaya koyan ve uzlaşma talep eden bütün vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

18.04.2017 16:25:10 TSI
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