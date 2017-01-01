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Şehri nakış gibi işleyen fabrika



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Doğal Taş Elemanları Üretim Fabrikasını ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kayaların üzerine çıkarak taş kesim çalışmalarını yerinde inceledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin kurduğu Doğal Taş Elemanları Üretim Fabrikası hem şehrin doğal parke ile dekoratif taş ihtiyacını karşılanıyor hem de istihdam ve tasarruf sağlıyor.

2007 yılında 20 bin metre kare alan üzerine kurulan ve 150 milyon TL tutarındaki makine parkına sahip tesisi sık sık ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Şehrimizin her noktasındaki taş ihtiyacı bu fabrikadan sağlanıyor. Kentimizin ihtiyaç duyduğu ihtiyacı dışarıdan satın almayarak büyük bir ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Sadece ekonomik açıdan bir katkı değil estetik açıdan da şehrimizin çehresini değiştiriyoruz. Büyük kaya parçaları burada bir sanat eserine dönüştürülüyor" dedi.



"İşsizlik göçünü tersine çevirdik"

Tesiste günlük 60 ton taşın işlenerek kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Başkan Yılmaz, istihdama sağladığı katkıya da dikkat çekerek, "Fabrikada yöre halkının çoğunlukta olduğu 70 kişi çalışıyor. Buradaki gençlerimize de iş kapısı oldu diyebiliriz. İş bulmak için Samsun'dan giden gençlerimizin çoğu bu fabrikayı buraya açtığımızda geri dönüp burada işe başladılar. İşsizlik göçünü tersine çevirdik diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)



18.04.2017 16:25:59 TSI

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