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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Kan vermek için sıraya girdiler

18 Nisan 2017 Salı, 16:18
Kan vermek için sıraya girdiler
Kan vermek için sıraya girdiler
- Kozan'da öğrenci ve veliler kan bağışında bulundu

(Fotoğraflı)

Emre Bozdemir
ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri ve velilerin de desteği ile Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.
Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Duyarlı Gençlik Mutlu Kozan" projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğinde öğrenci ve velilerden Kızılay'a kan bağışı toplandı.
Kozan Sis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ruhşi Gül ile projede görev alan öğrenci ve öğretmenler gün boyunca 18 yaş üstü öğrenci ve velilerden kan bağışı topladılar. Çok sayıda velinin de destek verdiği ve bir gün sürecek olan kan bağışında 600 üniteye yakın kan bağışı hedeflendiği kaydedildi.
Okul müdürü Ruhşi Gül, "Kan ver can ver" sloganıyla kan bağışında bulunduklarını belirterek, "Bu kampanyanın düzenlenmesine neden Kızılay ile görüştüğümüzde kan stoklarımızda büyük bir azalma olduğunu, acil seviyenin altına düştüğünü duyduk ve bizde Kızılay'a destek olmak, gençlerimizi bilinçlendirmek istedik. Adana'da beklide Türkiye'de en yüksek sayıda kan bağışına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu konuda geçtiğimiz hafta boyunca çalıştık. İyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Hedefimiz 600-700 ünite kan bağışı. Adana'da gün için bugüne kadar bir okulun düzenlediği toplayabildiği kan bağışı miktarının yalnızca 200 ünite olduğunu düşündük. Şuanda bize dönüş yapan ve size kan bağışında bulunacağım diyen binin üzerinde velimiz ve arkadaşlarımız var. İnşallah güzel bir olaya vesile olmuş olacağız" dedi.
(EMR-Y)

18.04.2017 16:26:32 TSI
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