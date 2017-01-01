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Şehit Üsteğmen devre arkadaşları tarafından anıldı



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de şehit Lütfü Tekelioğlu mezarı başında anıldı. Anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Şırkan'ın Uludere ilçesinde 18 Nisan 1994 tarihinde şehit düşen Jandarma Kıdemli Üsteğmen Lütfü Tekelioğlu, devre arkadaşlarının kurduğu 1987 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından mezarı başında anıldı. Şehitler Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma törenine şehidin eşi Kader Tekelioğlu, Şehidin yakınları, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 1987 Mezunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Güler, dernek üyeleri ve Dursunbeyli vatandaşlar katıldı. Şehidin mezarına çiçeklerle süsleyen ailesi ve vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Daha sonra Tekelioğlu ve bütün şehitler için dualar edildi.

Dernek Başkanı Aziz Güler, "Vatanımız için ve canını hiçe sayarak 23 yıl önce gözünü kırpmadan şehit düşen Lütfü Tekelioğlu'nu anmak için bir araya geldik. Lüftü Tekelioğlu, şehit düşmeden önce bulunduğu yerden tayini çıkmasına rağmen, Mehmetçiklerinin başına gelerek şehadete erdi. Onu bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Güler, şehidin ailesinin kendilerine emanet olduğunu sözlerine ekledi. Anma töreni Tekelioğlu meydanında gerçekleşen lokma hayrının ardından sona erdi.

(HD)



18.04.2017 16:27:03 TSI

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