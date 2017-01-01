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Bolu'da üst yapı çalışmaları devam ediyor

18 Nisan 2017 Salı, 16:22
Bolu'da üst yapı çalışmaları devam ediyor
Bolu'da üst yapı çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'da, hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte belediye ekipleri üst yapı çalışmalarına devam ediyor.
Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte Beşkavaklar Mahallesi Behiye Baysal Caddesi'nde çevre düzenlemesi ve kaldırım çalışmalarına başladı. Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan 80. Yıl alt geçidinden kanal yoluna kadar olan bölümde devam eden üst yapı çalışmalarının 10 gün sürmesi planlanıyor.
(FC-GY-Y)

18.04.2017 16:30:35 TSI
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