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Vali Kamçı Özvatan'da muhtarlarla buluştu



KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, ilçelerdeki muhtarlarla buluşma kapsamında Özvatan ilçesine bağlı 13 mahallenin muhtarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Özvatan İlçesi ziyareti kapsamında Vali Kamçı, ilk olarak Özvatan Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Vekili Nazlı Demir, Belediye Başkanı Halit Demir, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri ile daire amirleri ve personel tarafından karşılanan Vali Kamçı, kaymakamlıkta ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında Kaymakam Vekili Nazlı Demir'den detaylı bilgi aldı.

Ziyareti kapsamında Özvatan Belediyesi'ni de ziyaret eden Vali Kamçı, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'den Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ziyaretinin ardından Özvatan Halk Eğitim Merkezi'ne geçen Vali Kamçı,kursiyerlerle bir araya gelerek sertifikalarını verdi ve onlarla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Özvatan ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti.

Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Özvatan'da düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı, Kaymakam Vekili Nazlı Demir, Belediye Başkanı Halit Demir, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Kamçı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti. Toplantının sonunda Vali Kamçı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

(SK)



18.04.2017 16:30:44 TSI

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